Novemberig letartóztatásban maradhat az Árpád hídi gázoló

Még három hónapig, vagyis novemberig tartaná letartóztatásban az ügyészség azt a férfit, aki a gyanú szerint egy spontán utcai versenyzés közben elveszítette uralmát az autója felett, és halálra gázolt egy szabályosan közlekedő kerékpárost az Árpád hídon.

A Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője, Rab Ferenc kérdésünkre megerősítette, hogy az ügyészség indítványozta a letartóztatás meghosszabbítását:

Tájékoztatom, hogy a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség indítványt tett a gyanúsított letartóztatásának további 3 hónappal, november 9-ig történő meghosszabbítására. A bíróság az ügyiratok alapján hozza meg döntését

– fogalmazott.

A szóvivő hozzátette: az ügyészség határozott álláspontja szerint a férfi közlekedéskor tanúsított magatartása a közlekedés biztonságára olyan mértékű veszélyt jelent, hogy szabadlábon hagyása esetén nem biztosítható, hogy ne okozzon egy újabb személyi sérüléssel járó közúti balesetet.

Információink szerint nem ez volt az első alkalom, hogy a férfi elvesztette uralmát az autója felett. Néhány hónappal a baleset előtt a III. kerületben sodródott ki a gépjárművével, ebben az incidensben senki nem sérült meg.

Mint ismert, a sofőr két BMW-vel kezdett spontán utcai versenyzésbe a Róbert Károly körút Teve utcai kereszteződésétől az Árpád hídig. Az elöl haladó Mercedes 137-tel hajtott fel az Árpád hídra a megengedett 70 helyett. A rendőrség sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint a Mercedes sofőrje állította: azért növelte a sebességét, mert a BMW-s rátapadt.

690 lóerős Mercedes AMG az Árpád hídon haladt a budai irányba, amikor a sofőr elvesztette az uralmát az autó felett, majd többször megpördült, és átszakítva a szalagkorlátot, elgázolt egy biciklist. A RACE-001 rendszámú kocsi ezek után továbbcsúszott, nekiment egy autónak, majd a tetejére fordulva állt meg.

A 26 ÉVES KERÉKPÁROS ÉLETÉT MÁR NEM TUDTÁK MEGMENTENI.

A történtek után tüntetés szerveztek az Országos Rendőr-főkapitányság épületéhez, majd Lázár Jánosbejelentette, hogy vizsgálják a KRESZ módosítását.

Az elmúlt időszakban az Árpád hídon többször is tartott ellenőrzést a rendőrség, de így is volt, aki több mint 170 kilométer per órás sebességgel száguldott végig a Duna felett.