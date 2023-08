Közelebbről nem részletezett okokra hivatkozva függesztette fel a Facebook a ferencvárosi Fidesz publikációs jogát a közösségi oldalon bő egy hete. Ennek hatására már csak az adminisztrátorok láthatták az oldalt, más nem.

A szolgáltató a közösségi médiaszolgáltatás alapelveinek megsértésén túl mást nem közöltek az oldal üzemeltetőivel – mondta a Fidesz IX. kerületi elnöke, Mezey István. Azonnali fellebbezésükre azonban az oldalukat le is állították.

Nem sokkal később a váci Fidesz oldala is elérhetetlenné vált a felhasználók számára.

A váratlan leállítást követően többen is ennek okáról érdeklődtek a Facebook-nál, közölte a politikus. Miként nem tudni, hogy miért kapcsolták le, úgy azt sem, hogy minek hatására kapcsolták vissza a múlt héten hétfőn, de tény, hogy ma már újra elérhető a ferencvárosi oldal, amely most is rendszeresen oszt meg a központi Fidesz által előállított tartalmakat. Azt nehéz megítélni, hogy mely alapelv sérülhetett, de elképzelhető, hogy kéretlen tartalomnak minősítették az ott írottakat, és ezért függesztették fel.

Amennyiben a kormánypárt központi kommunikációs anyagának megosztása okozta a váci, illetve ferencvárosi oldalak leállítását, úgy további Fidesz oldalak is eltűnhetnek hosszabb-rövidebb időre.

Lapunk információja szerint egy feminista közösség képviselője tett bejelentést mindkét esetben, erről a Fidesz váci szervezetét levélben is értesítették.