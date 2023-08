Karácsony Gergely visszavenné a Széchenyi teret az államtól, hogy aztán felújíthassa

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, de tavaly augusztustól állami tulajdonba került területeket anyagi ellentételezés nélkül vette magához az állam.

Az alkotmányossági kérdéseket is felvető koncepció szerint az említett közterületeket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül az V. kerületi önkormányzat ingyenes vagyonkezelésébe adná. Ezt követően a főpolgármester bejelentette, hogy perelni fog a főváros.

Most kiderült, hogy a bíróság szerint is alkotmányellenesen vett el a Fővárosi Önkormányzattól négy emblematikus közterületet, a Podmaniczky, a Vörösmarty és a Széchenyi teret, valamint a József Attila utcát.

Beadványuk alapján a Fővárosi Törvényszék a törvény megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.

A Széchenyi tér visszaadása különösen fontos és sürgős lenne Karácsony Gergely szerint. Ugyanis a felújított Lánchidat a korábbinál sokkal jobban meg lehet gyalogosan közelíteni a forgalomcsillapított hídon.

„A város, de talán az egész világ egyik legszebb városi sétaútvonala jött létre a bazilikától egészen a budai várig. Illetve csak jönne létre, ha megszűnne az a méltatlan állapot, hogy járókelők ezrei zebra és sétány nélkül kell hogy átvágjanak a Széchenyi téren. A híd forgalomcsillapítása lehetővé teszi a teret jelenleg leuraló körforgalom megszüntetését és egy zöld, sétálós park létrehozását. Összhangban a hamarosan a kétszázadik születésnapját ünneplő Magyar Tudományos Akadémia gyönyörű épületének megújításával” – olvasható a bejegyzésben.

Visszaköveteli a főváros, hogy felújíthassa

Karácsony Gergely szerint a főváros megbízásából hamarosan elkészülhetnének a tér tervei is, de a tér az V. kerületi önkormányzathoz került. Hozzátette azt is, hogy szerinte a kerület vezetése „adminisztratív eszközökkel akadályozza a tervezést, és azt is elismerte, hogy nincs is pénze a tér megújítására”.

De akkor miért nyúlták le? Adják vissza, és mi befejezzük a tervezést, és európai uniós forrásból felújítjuk. Garantálom, hogy ugyanolyan szép lesz, mint a Lánchíd. És sokkal olcsóbb lesz, mint ha ők csinálnák

– írta a főpolgármester.