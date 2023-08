Továbbra is a rácsok mögött marad az Árpád hídi gázoló

Korábban az Index is megírta, hogy novemberig letartóztatásban maradhat az Árpád hídi gázoló, ugyanis az ügyészség indítványozta a letartóztatás meghosszabbítását.

Mostanra pedig biztossá vált, hogy továbbra is rács mögött marad a 33 éves férfi, aki egy 26 éves biciklis halálát okozta július 1-jén éjszaka az Árpád hídon – tudta meg a 24.hu. Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője az üggyel kapcsolatban azt mondta a lapnak, hogy

a bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően három hónappal hosszabbítja meg a gyanúsított letartóztatását. A végzés nem végleges.

Mint ismert, a sofőr két BMW-vel kezdett spontán utcai versenyzésbe a Róbert Károly körút Teve utcai kereszteződésétől az Árpád hídig. Az elöl haladó Mercedes 137 km/h-val hajtott fel az Árpád hídra a megengedett 70 helyett. A rendőrség sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint a Mercedes sofőrje állította, azért növelte a sebességét, mert a BMW-s rátapadt.

A 690 lóerős Mercedes AMG az Árpád hídon haladt a budai irányba, amikor a sofőr elvesztette az uralmát az autó felett, majd többször megpördült, és átszakítva a szalagkorlátot elgázolt egy biciklist. A RACE-001 rendszámú autó ezek után továbbcsúszott, nekiment egy autónak, majd a tetejére fordulva állt meg.

A 26 ÉVES KERÉKPÁROS ÉLETÉT MÁR NEM TUDTÁK MEGMENTENI.

A történtek után tüntetést szerveztek az Országos Rendőr-főkapitányság épületéhez, majd Lázár János bejelentette, hogy vizsgálják a KRESZ módosítását. Az elmúlt időszakban az Árpád hídon többször is tartott ellenőrzést a rendőrség, de így is volt, aki több mint 170 kilométer per órás sebességgel száguldott végig a Duna felett.