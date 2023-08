Januártól olyan drága lehet az üzemanyag, hogy szem nem marad szárazon

Több tényező is jelentősen növelheti az üzemanyagok árát. A kitermelés csökkenése, a brent típusú kőolaj ára, a forint gyengülése és a jövedéki adó emelése is áremelkedést okoz. Nem kizárt, hogy januártól meg kell szoknunk a hétszáz forintos literenkénti árat.

„A hazai üzemanyagárak a kőolaj világpiaci árának, a dollár-forint, illetve az euró-forint árfolyam alakulásának függvényében változnak. Az utóbbi néhány hétben sajnos mind a két árat befolyásoló jegyzés kedvezőtlen irányba változott” – mondta az InfoRádiónak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.

Az Európában mértékadó Brent típusú kőolaj ára néhány hét alatt több mint húsz százalékot emelkedett, de a forint is elmozdult az erős sávból, és több mint ötszázalékos gyengülést lehetett tapasztalni az elmúlt napokban a dollárhoz képest.

Ez a két tényező az oka annak, hogy a hazai üzemanyag-forgalmazók emelték az áraikat.

Grád Ottó elmondta, hogy a hazai fogyasztási adatokban nem látnak jelentősebb változást, miközben egész évben arról lehetett hallani, hogy drámaian visszaesett a hazai üzemanyag-fogyasztás, de ez relatív érték: a tavalyi kimagaslóan nagy gázolaj- és benzinfogyasztási adatok, a bázis rendkívül magas szintje miatt látnak negatív számokat idén. A MÁSZ töltőállomásainál a fogyasztási, értékesítési adatok mind a benzinből és a gázolajból a 2021-es számadatok környékén járnak, tehát a fogyasztásban nincsenek még jelentősebb változások.

Természetesen most, hogy a 600 forintos szintet stabilan átlépte, és most már jelentős mértékben meghaladja a hazai üzemanyagár, azt gondolom, már az augusztusi számadatokban is fogunk némi visszalépést tapasztalni. Tehát az év hátralevő részében a fogyasztás némiképpen csökkenni fog

– jelentette ki. A számadatokat tekintve ez szintén relatív lesz, hiszen 2022-ben az utolsó negyedévben már nagyon komoly ellátási problémák voltak, ez pedig kihatott a fogyasztásra is.

Csökkenő kitermelés

Az OPEC-országok, köztük Szaúd-Arábia már jelezte: feltehetően szeptembertől csökkenti a kitermelés mennyiségét. Oroszország is hasonló szándékot jelentett be, Magyarország innen szerzi be a kőolajat.

Grád Ottó szerint a fizikai szállításokra ezek a bejelentések nem lesznek hatással, hiszen a csővezetéken érkező kőolaj logisztikai szempontból a legkedvezőbben értékesíthető – a vezetékes szállítási mód a legutolsó, amikor szállításcsökkenések történnek.

Tehát fizikai, kőolajellátási probléma nem lesz az év hátralevő részében. Az egy másik kérdés, hogy ezek a csökkentések, amelyeket már bejelentettek – és amelyek gyakorlatilag egy részét már be is vezette mind Szaúd-Arábia, mind Oroszország – volt alapvetően az oka annak a közel 20 százalékos kőolajdrágulásnak, amit az utóbbi hetekben tapasztalhatunk

– mondta. „Azt gondolom, hogy a kőolaj áremelkedése le fog lassulni, és inkább stabilizálódni fog az év hátralevő részében, és valahol a 85 dollár környékén ki fog alakulni egy újabb egyensúly” – tette hozzá.

Grád Ottó szerint, ha a forint újra magára talál, vagy legalábbis nem gyengül tovább, a hazai üzemanyagok árának emelkedése is lassulni fog, és akár meg is állhat.

Az a trend, hogy a gázolaj ma már drágább, mint a benzin, fennmaradhat az év hátralevő részében.

Az új év

Január 1-től a jövedékiadó-emelés lesz. Mindenesetre a szakember úgy véli,

kedvezőtlenül hat majd a fogyasztásra és az inflációra is, és a bruttó negyven forintot meghaladó adóemelés mindenképpen megjelenik majd az üzemanyagok árában. Ha tehát a nemzetközi rendek folytatódnak, és hatszázötven forint feletti üzemanyagárszinttel indulunk neki a következő évnek, akkor az év első napján egyik napról a másikra hétszáz forint feletti üzemanyagárakat is tapasztalhatunk majd a töltőállomásokon.

A hétszáz forintos árat úgy lehet elkerülni, ha a kormányzat felülvizsgálja a jövedékiadó-változásra vonatkozó elképzelését, vagy kedvezőbb piaci fejlemények esetén gyengül a gázolaj és benzin ára amiatt, hogy a brent jegyzése alacsonyabb lesz. A többi már csak a forinton múlik.