Újabb vasútvonalak zárnak be, pedig egyszerű a megoldás

A Közlekedő Tömeg nevű civil szervezet bejegyzéséből kiderült, pontosan melyik további vasútvonal zár be hamarosan, miközben a G7 cikke rámutatott, hogyan lehetne kevés pénzből is fenntartani a már bezárt vonalakat is. Ötször megújíthatná a teljes regionális járműparkját a MÁV, de helyette még hét vasútvonalat zárnának be – írja a civil szervezet.