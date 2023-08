Mint megírtuk, augusztus 4-én egy, a Dunában sodródó férfi holttestét emelték ki a vízi rendőrök a Kopaszi-gátnál a reggeli órákban. A rendőrség tájékoztatása szerint az elhunyt férfi körülbelül 176-180 centiméter magas, barna szemű, őszesbarna hajú.

Emellett fekete színű bőrkabátot, kék színű farmernadrágot és szürke színű pólót viselt. Közleményük szerint a férfi személyazonosságát még nem tudták pontosan beazonosítani, de feltételezik, hogy annak a férfinak a holttestét találták meg, aki augusztus 1-jén ugrott a Dunába a Margit hídról.

A Blikk úgy tudja, hogy a budapesti éjszakai élet népszerű figurája volt az a vállalkozó, akinek a holttestét néhány napja megtalálták a Dunában. Az 56 éves férfi tragédiája megrendítette a baráti körét, amelyben számos, ismert személy is megtalálható volt.

A lap a férfi egyik közeli ismerősétől megtudta, hogy a vállalkozó a várnegyedben üzemeltetett egy művészeti galériát, illetve belsőépítészként is dolgozott. „Egy valódi milliárdosként mutatkozott. Kifele egy csodát árult magáról, de belül valami nyomaszthatta” – fogalmazott az ismerős.

Rácz Jenő sztárséfet is sokkolta az 56 éves vállalkozó halálhíre. Elmondása szerint a férfi igazi nagypályás embernek számított, az összes luxusrendezvényen tiszteletvendég volt.

Követte a munkásságomat, én pedig nagyon szeretem a kortárs művészetet, ezért többször is beszélgettünk. Mindig hívott a művészeti eseményekre, néhány alkalommal el is tudtam menni. Nagyon stabil úriember benyomását keltette, depresszió jelét sosem mutatta

– mondta Rácz Jenő.

Az ismert sztárügyvéd, Somos Zoltán elmondása szerint az éjszakai életből ismerte az elhunyt férfit, minden este ott volt valamelyik ismert szórakozóhelyen, rengeteget buliztak együtt. Mint mondta, a férfi látszólag rendkívüli jómódban élt, több luxusautót is fenntartott. „Mindennap járt edzőterembe is, odafigyelt magára, igazi aranyélete volt. Utolsó találkozásunkkor is beszélgettünk, de nem panaszkodott semmire” – tette hozzá.

A lap beszámolója szerint a férfi környezetében élők úgy tudják, üzleti problémái lehettek, azt viszont nem tudják elképzelni, hogy önszántából ugrott a Dunába. A BRFK az üggyel kapcsolatban azt közölte: idegenkezűség gyanúja nem merült fel, ezért büntetőeljárást sem indítottak.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.