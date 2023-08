Földön és vízen is figyelnek ránk a rendőrök a Sziget Fesztivál idején

Megnyitotta kapuit a Sziget, és ezzel egy időben a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatót tartott. A helyszín biztosításáért a szervezők felelősek, de a fővárosi egyenruhások idén is éberen figyelnek a bulizókra, hogy megelőzzék a bűncselekményeket.

Már a HÉV-megállótól lépten-nyomon a Készenléti Rendőrség és a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkatársaiba botlanak a fesztiválozók. Míg a kinti területen a forgalmat biztosítják, addig a Szigeten prevenciós jelleggel vannak kint civil- és egyenruhás rendőrök is.

A Sziget nyitónapján tartott sajtótájékoztatót a K-hídon a BRFK. A kapitányság szóvivője, Csécsi Soma elmondta, hogy idén két francia járőr is segíti majd a munkájukat.

A fesztivál belső területének biztonságáért elsősorban a szervező és a biztonsági cég felel, szorosan együttműködve a rendőrséggel, de a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnügyi állományának nyomozói is a területen vannak.

Ők civil ruhában látnak el szolgálatot, feladatuk elsősorban a bűncselekmények megelőzése, megszakítása, a tetten ért elkövetők elfogása.

Gyalogosan, kerékpáron, rolleren és elektromos kocsival is közlekednek majd a rend őrei a rendezvényen, így ha mégis problémánk lenne, ők tudnak majd nekünk segítséget nyújtani a szárazföldön. A vízen a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai egy 8,5 méter hosszú csónakkal járőröznek, így gond esetén pillanatokon belül ott teremnek.

9 Galéria: Földön és vízen egyaránt figyelnek ránk a rendőrök a Sziget Fesztivál idején Galéria: Földön és vizen egyaránt figyelnek ránk a rendőrök a Sziget fesztivál idején (Fotó: Németh Kata / Index)

Megelőzik a bajt

Koncertek előtt érdemes kinézni a Budapesti Rendőr-főkapitányság állomásához, ahol napközben izgalmas programokkal várják az érdeklődőket.

Délelőtt activityvel, míg délután karaokézással lehet hangolódni az esti koncertekre.

Pólófestés, kitűzőkészítés és fagyizás közben olyan előadásokat is hallgathatunk, amelyekben a kábítószer használatának veszélyeire hívják fel a figyelmet. Utána a hagyományőrző rendőrökkel lőhetnek egy szelfit vagy a baleseti szimulátort próbálhatják ki a fesztiválozók.

A bulik mellett segítséget is kérhetünk az itt állomásozó rendőröktől, akár eltűnt iratokkal kapcsolatban is. Az Áldozatsegítő Központ munkatársai a kisebb bűncselekmények megelőzése érdekében tartanak előadást az állomáson, hogy senki ne váljon bűntény áldozatává.

A fesztiválon tavaly a két leggyakoribb bűncselekmény a kisebb értékű lopás és az ittas személyek okozta garázdaság volt. Az értékeket így érdemes értékmegőrzőben tárolni a buli alatt. Ha mégis feljelentést szeretnénk tenni, akkor azt a III. kerületi Rendőrkapitányságon tehetjük meg.

Szükség is van a rendőri biztosításra, hiszen a fesztivál megnyitása előtt már néhány ezer látogató sátrat vert a területen. A pénteki nap, amikor az Imagine Dragons ad koncertet a nagyszínpadon, már most majdnem telt házas, akár 90 ezer ember is lehet egyszerre a Hajógyári-szigeten.

A helyszínen kialakítottak egy egészségügyi központot is több mint 200 fővel – köztük orvosokkal, ápolókkal, helperekkel és mentőautókkal, valamint a hozzájuk tartozó személyzettel.

Ezeket ne is próbáljuk bevinni

A Sziget Fesztiválon kiemelten figyelnek a fesztiválozók épségére, így van, amit érdemes inkább otthon hagyni, mert a biztonsági ellenőrzésnél azonnal elveszik tőlünk.

Ne vigyünk be kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt (gázzal működő főzőeszközöket sem), továbbá lőfegyvert, kést, pillangókést, rugós kést, gázspray-t, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközt. Energiaitalt és alkoholos italokat se próbáljunk meg bevinni, viszont egy 2,5 literes PET-palackos víz vagy üdítő lehet nálunk.

Ételt és dohányterméket is pakolhatunk a táskánkba, amennyiben nem éri el a kereskedelmi mennyiséget.

Dohánytermékeknél a megengedett mennyiség két kartont jelent, míg az élelmiszereknél a személyes szükségletek kielégítéséhez észszerűen szükséges mennyiségről lehet szó.

(Borítókép: Németh Kata / Index)