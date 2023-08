A Demokratikus Koalíció (DK) csütörtökön írta meg közleményében, hogy a 700 millió forint közpénzt kapó fideszes Aktuális Média végelszámolása miatt feljelentést tesz pénzmosás gyanúja miatt – közölte az MTI.

Közleményükben azt is megjegyzik, hogy az Aktuális Média az elmúlt két évben a több száz millió forintot arra kapta, hogy ellenzéket lejárató anyagokat terjesszen, és emiatt már az Állami Számvevőszékhez is fordultak tiltott pártfinanszírozás gyanújával.

A DK szerint fennáll a pénzmosás gyanúja, mivel a cégnek tavaly úgy lett 600 millió forintja, hogy bevallottan semmilyen értékesítési tevékenységet nem folytatott.

A párt azt is hozzátette, hogy „a nyomozás megindítása egyben azt is lehetővé tenné, hogy a fideszes propagandacég ne tudjon a végelszámolással kibújni a tiltott pártfinanszírozás vádja alól.” Továbbá, hogy kíváncsian várják, hogy a magyar törvények érvényesek-e a fideszes propagandistákra is.