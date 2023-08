Teljesen átszervezhetik az idei iskolai tanévet, tiltakoznak a szakszervezetek

Szeptembertől új tanrend léphet életbe, amely értelmében hosszabb ideig tartana a téli és a tavaszi szünet, cserébe később kezdődne a nyári vakáció. A Pedagógusok Szakszervezete szerint a rendelkezés több szempontból is kivitelezhetetlen.

A Népszava megkeresésére a Belügyminisztérium kifejtette, az új rendelet elfogadásával a tanítási napok száma nem változna. Mint mondták,

nagyjából egy-egy héttel meghosszabbítanák a téli és a tavaszi szünet idejét, ebből adódóan viszont az utolsó tanítási nap június 21-e lenne.

A minisztérium indoklása szerint a meghosszabbított szünetekkel az iskolák sokat spórolhatnak az energiával.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) azonban úgy véli, a szünnapok átszervezése komoly kihívások elé állítja az iskolákat. A PSZ alelnöke, Gosztonyi Gábor úgy fogalmazott,

az iskolák 90 százaléka alkalmatlan arra, hogy nyár közepén érdemi tanítás legyen, az intézmények többségében elviselhetetlen a meleg.

„Nagyon sok iskola betonelemekből készült, tehát ha meleg van, akkor ezekben az épületekben nagyon magas a hőmérséklet. Semmi más nem volt fontos, csak hogy a fűtési szezon miatt a téli szünetet kitolják” – mondta Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője az RTL-nek.

Gosztonyi szerint az is problémás, hogy június 24-én kezdődik a középiskolai beiratkozás, vagyis az általános iskolákban egy hétvége alatt kellene megoldani az évzáró értekezletet és a bizonyítványok törzskönyvezését. Emellett a középiskolákban június 17-étől kezdődnek a középszintű szóbeli érettségi vizsgák, így

a pedagógusoknak egyszerre kellene érettségiztetniük és tanórákat tartaniuk.

Az alelnök úgy véli, a meghosszabbított szünidők azért is feleslegesek, mert azok a szülők, akik januárban nem tudnak szabadságot kivenni, ügyeletet fognak kérni alsó tagozatos gyermekeiknek, így az általános iskolákat így is, úgy is el kell kezdeni január 1-jén felfűteni.

Reagált a Belügyminisztérium

Az RTL kérdéseire a belügyminisztérium közölte, a Magyarországgal azonos klímájú Szlovákiában is június 30-ig tart a tanítás, ami ott nem okoz gondot. Hozzátették, az iskolák energetikai fejlesztése folyamatos. Mint írták, a Nemzeti Pedagógus Kar kérésére a beiratkozást két nappal eltolják, a szóbeli érettségi vizsgákra pedig további három napot biztosítanak.

A Belügyminisztérium egyelőre nem hirdette ki a 2023/2024-es tanévrend végleges verzióját.