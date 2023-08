Van, aki Ausztráliából érkezett, hogy a Szigeten dolgozhasson

Önkéntesekkel is találkozhatunk a Sziget Fesztiválon, akik közül sokan külföldről érkeztek. A több száz fős csapat tagjai nagyon sokféle feladatkörben dolgoznak a rendezvényen.

Ahhoz, hogy egy ekkora volumenű, hatnapos fesztivált rendben lebonyolítsanak, nagyon sok dolgos kézre van szükség. A 2023-as Szigeten 650 önkéntes vállalt munkát, 90 feladatkörben. Az önkénteseket a Fesztivál Önkéntes Központ delegálja a rendezvényre, amelynek vezetőjével, Nagy Rékával vasárnap este váltottunk pár szót a helyszínen.

Idén 21 országból érkeztek önkéntesek a Szigetre, akik rettentő sokféle feladatkörben dolgoznak. Vannak, akik fizikai munkát végeznek, mások infópultoznak, tehát nagyon sokan kommunikálnak is a közönséggel. És mindemellett persze ahol tudnak, segítenek a szervezőknek is a rendezvény lebonyolításában. Vannak kimondottan környezetvédelmi feladatkörök is – ide tartozik a PET-palackokat gyűjtése, illetve a Sziget zöld kampányainak támogatása

– magyarázta Nagy Réka, akitől azt is megtudtuk, bármilyen munkakörben vannak jelen, naponta összesen hat órát dolgoznak az önkéntesek, hat napon keresztül. A munkavégzés ideje a rendezvény előtti, illetve utáni napokra is eshet, hiszen az építésnél és a bontásnál is segédkeznek. Az önkéntesek közül egyébként 0-24 órában mindig vannak, akik elérhetők.

A Fesztivál Önkéntes Központ évente több mint 20 rendezvénnyel dolgozik, amelyek közül persze a legnagyobb a Sziget Fesztivál – mind létszámban, mind időben ez a legmeghatározóbb számukra. Ide márciusban kezdték el toborozni az önkénteseket – csak ebben az évben több mint négyezren jelentkeztek munkára, akik közül valamivel több mint 2000 fő a Sziget Fesztiválon szeretett volna részt venni. Nagy Réka azt mondja, ez minden évben így alakul – a legtöbben a Hajógyári-szigeten tartott rendezvény iránt érdeklődnek.

Az önkéntesek először egy online felületen regisztrálnak, utána egy online meghallgatáson vesznek részt, ahol egy kicsit nagyobb betekintést adunk nekik abba, hogy milyen feladatkörökben lehet mozogni. Ők is elmondhatják, milyen motivációik vannak, ami azért fontos, mert az az önkéntes dolgozik jól, aki olyan feladatot kap, amit szívesen végez. De alapvetően magát a fesztivált nagyon szeretik. Tényleg úgy jönnek, hogy szeretnének részt venni a megvalósulásában

– mondta Nagy Réka, kérdésünkre kiemelve:

Most Ausztráliából is van önkéntesünk, bár szerintem csak egy főt tudunk felmutatni onnan.

A legtöbb önkéntes dolgozói kempingben lakik a helyszínen, bár a budapestiek közül nagyon sokan vannak, akik hazajárnak. Kérdésünkre Nagy Réka hozzátette: van néhány sérült önkéntesük is, akiket nagy szeretettel fogadtak és remélik, hogy nagyon jól érzik magukat a csapatukban – egyelőre úgy tűnik, pozitívak a tapasztalataik.

A Fesztivál Önkéntes Központ működéséről itt olvashat részletesebben.

A helperek is önkéntes munkát végeznek a Szigeten, ám ők egy külön csapatnak számítanak. Szeles Géza, a nagyjából 120 fős helperszolgálat vezetője korábban részletesen mesélt az Indexnek arról, hogy az ő munkájuk miben merül ki a fesztiválon.