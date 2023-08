Életveszélyes lehet a Balaton egy része

Szakter Roland, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltségének geodéziai és térinformatikai referense a vízimentők.hu-nak elmondta, sokan úgy tekintenek a Balatonra, mint egy lavórra, hiszen sekély tó, – mégsem egy feszített víztükrű medence, amelynek egyenletes a lejtése. Ez élő tó, amelyet a hullámzás, a viharok időnként átrendeznek, és a meder morfológiájának megvannak a kockázatai.

Mint mondja, az északi part gyorsan, de egyenletesen mélyülő mederrel rendelkezik. A déli parton sokkal szélesebb ez a sekély vizes rész, viszont amikor elérjük a marásvonalat, ott jóval nagyobb arányú a mélyülés, mint az északi parton. Elmondása szerint két métert is tud mélyülni akár 30-40-50 méteren belül, tehát egy árokra kell gondolni.

Hozzátette, azok, akik a strand kijelölt területén, a bóján belül maradnak, biztosan nem kerülnek hirtelen mély vízbe. Szakter Roland felhívja rá a figyelmet, hogy a déli parton két marásvonal van:

A szakértő szerint a külső marásvonalból és a turzásokból kialakult mélyedés leginkább a gyerekeknek jelenthet veszélyt, gyakran ugyanis azt látni, hogy a szülők a déli parton egyedül engedik be a gyerekeket, mondván, olyan sekély a víz. Leszögezi, hogy kialakulhat olyan mederrész, ahol egy felnőtt sokáig sétál térdig érő vízben, utána egy rövid szakaszon mellkasig ér neki, aztán megint térdig.

Egy ilyen részen a kisgyermekek könnyen elmerülhetnek. A parttól egy kilométerre beúszva – amelyet még a jogszabály megenged – már találkozni lehet a marásvonalakkal, azonban korántsem biztos, hogy egy fürdőző, aki beúszik, vagy beevez, az érezni fogja ezt.

Ez akkor lehet érdekes, ha például vízibicikliről csúszik vagy ugrik be valaki a vízbe. Azt érzi, hogy amikor beérkezik a vízbe, még van megbízható meder alatta, de a következő ugrásnál nincs, hiszen észre sem vette, hogy elsodródott a marásvonal fölé. Ilyenkor egy pillanat alatt pánikba esnek az emberek, még jó úszóknál is tapasztaljuk ezt. Mély vízben pánikba esni nagyon gyakran vezet tragédiához. A Balatonban nagyon-nagyon könnyű elsodródni, még vízibicikli nélkül is, tényleg észre sem veszi az ember