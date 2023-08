A kormányoldalról kaptak meghívást Dobrev Kláráék, de visszautasították a vitát

Idén nyáron is megrendezik a közéleti szezonnyitónak tartott fesztivált, a Tranzitot. Az esemény helyszíne ezúttal is Tihany, az időpont augusztus 24–27., a parázs viták ezúttal sem maradnak el.

A Tranzit Facebook-oldalán közzétett posztokból kiderült, hogy az idei fesztiválon egy asztalhoz ül vitázni Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, korábbi miniszterelnök-jelölt, valamint összecsap Rétvári Bence államtitkár és Lukács László György, a Jobbik – Konzervatívok frakcióvezetője.

Hollik István kormánypárti országgyűlési képviselő, a szervezőbizottság tagja a hirado.hu-nak adott interjújában további részleteket árult el:

A baloldal egykori miniszterelnök-jelöltje, Mesterházy Attila is örömmel fogadta a felkérésünket, ő Dömötör Csaba államtitkárral fogja majd ütköztetni az érveit. A Momentum politikusai is visszajáró vendégeknek számítanak már a Tranziton, de jobbikos résztvevője is lesz most a programsorozatnak. Nagyon fontosnak tartjuk a párbeszédet, pláne így háború idején, amikor az európai gazdaság is nehéz helyzetben van. Beszélnünk kell a legfontosabb kérdésekről, és fontos, hogy a választók is világosan lássák, az előttünk tornyosuló nehézségekre és kihívásokra milyen megoldásokat kínál a kormány és az ellenzék.

Az interjúból kiderült, hogy a Demokratikus Koalíció tagjait is hívták, sőt, „most még azt is felajánlottuk nekik, hogy az árnyékkormányuk árnyékminiszterei leülhetnek a magyar kormány hivatalban lévő minisztereivel beszélgetni, de ők ezt is visszautasították. Sajnos a baloldal legerősebb pártja nem hajlandó a vitára, mi viszont fontosnak tartjuk az építő jellegű eszmecseréket, ezért három vita is lesz naponta az idei fesztiválon. Ezek mellett természetesen miniszteri, illetve a magyar kultúráról és sportról szóló előadásokkal is készülünk. Nagyon sokrétű programmal várjuk az érdeklődőket”.