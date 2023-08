Ezekben a városokban lesz tűzijáték augusztus 20-án

Augusztus 20-át korábban a népköztársaság napjaként, 1991 óta az államalapítás és Szent István napjaként ünnepeljük. Ilyenkor nemcsak a fővárosban, számos vidéki helyszínen is készülnek ingyenes programsorozattal, amely több mint 30 városban tűzijátékkal zárul. A nemzeti ünnepeken pedig több múzeum ingyen látogatható.

A nemzeti ünnepeken több állami múzeum ingyen látogatható, így augusztus 20-án Budapesten például a Szépművészeti, a Néprajzi és a Nemzeti Múzeum tárlata is díjmentesen megtekinthető, csakúgy mint a budai várban a Nemzeti Galéria, valamint a Sziklakórház is. A fővároson kívül többek között a Szentendrei Skanzen, Mezőkövesd Matyó Múzeuma, Szolnok repüléstörténeti RepTár kiállítása, Makón a József Attila Múzeum, Debrecenben a Déri Múzeum, Keszthelyen a magyar tenger halait és történetét bemutató Balatoni Múzeum is szabad belépést biztosít az államalapítás napján. A gyulai vár, Békéscsabán a Munkácsy Mihály Múzeum, Szegeden a Móra Ferenc Múzeum, Kaposváron a Rippl-Rónai Múzeum szintén ilyen lehetőséget kínál augusztus 20-án.

Szent István-napon a nagyvárosok mellett kisebb településeken is lesznek programok, több száz eseményt hirdettek meg országszerte, amelyekkel nemcsak a felnőtteknek, a gyerekeknek is kedveznek. Az események sora a tradicionális kenyérszenteléssel veszi kezdetét, majd sok helyen tűzijátékkal zárul. Az alábbiakban a legnagyobb városaink rendezvényeit vonultatjuk fel, de szinte kivétel nélkül minden hazai település készül programokkal az államalapítás napján, erről érdemes az önkormányzatok honlapjáról, illetve a község, város közösségi oldaláról tájékozódni.

Debrecen – Virágkarnevál

A budapesti mellett az egyik legismertebb hazai augusztus 20-ai program a virággal borított kocsik felvonulása Debrecenben. A virágkonvoj reggel 9 órai kezdettel indul a Rózsa utcától a Nagyerdei Stadionig tartó útvonalon. A szervezők tájékoztatása szerint több száz szobrász és kivitelező dolgozott a száraz- és élővirág-kompozíciók megalkotásán. Aki lemarad a virágkocsik reggeli felvonulásáról, az aznap délután kiállítás formájában még láthatja őket különleges veteránautók társaságában a Nagyerdei Stadionban, ahova 2000-2500 forintos jegy megváltásával lehet belépni. A karneváli hét hétfőn vette kezdetét, a városban számos helyre kikerültek a szirmokkal borított műalkotások, megnyílt a kézműves vásár, a sörkert. Az államalapítás napját az ünnepélyes zászlófelvonulással nyitják meg a Kossuth téren 8.20-kor, a programsorozat ugyanitt az esti Boban Marković-koncerttel, majd Náksi Attila fiesztájával zárul. A részletes programról a rendezvény honlapján tájékozódhat.

Miskolc

Miskolcon sem lesz esti tűzijáték, az ünnepi programsorozatot a Népkertben szintén az országzászló felvonásával nyitják meg. A Szent István térre érkezik az aratókoszorús díszmenet az új kenyérrel, amit a történelmi egyházak együtt áldanak meg. Mazsorett, néptánc, népzenei, mese- és bábelőadásokkal készülnek több helyszínen, az Erzsébet és a Városháza téren, ahol este 20 órai kezdettel Heincz Gábor „Biga”, a Csender zenekar, valamint a Grund, a Vígszínház fiúzenekarának koncertjével zárul az ingyenes rendezvénysorozat, amiről bővebb információt az esemény Facebook-oldalán találhat.

Szeged

Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó programsorozat idén is háromnapos lesz, ami már augusztus 18-án, pénteken elindul a Széchényi téren. Napközben gyermekműsorokkal, fúvószenekari találkozóval, este pedig utcabállal valamint nagykoncerttel várják az érdeklődőket. Péntek este a Balkan Fanatik, 19-én, a The Carbonfools, 20-án Hevesi Tamás lép fel. A kézműves vásár mellett pedig borászatok, sörfőzdék is kitelepülnek a térre. A Szent István-napot a városháza előtt fél tízkor térzenével, majd zászlófelvonással nyitják meg, este 21 órától pedig a rakpartról lehet megnézni az ünnepi tűzijátékot. A részletekről itt talál bővebb információt.

Pécs

Szintén háromnapos minifesztivállal készül a hétvégére a város. Számos borász, vendéglős, kistermelők várják a látogatókat, tematikus sétákkal, irodalmi eseményekkel és családi foglalkozással készülnek a szervezők. A Püspöki Palota kertjében gyermekprogramok, a Rózsakertben gyerekkoncertek, a Dóm téren kenyéráldás és termelői piac lesz. A Sétatéren pajtaszínház, népzenei koncert lesz, majd Szabó Balázs bandájával zárják az estét, a szórakozni vágyók ezt követően a Széchenyi téren 23 óráig a rockabilly partyn rophatják. A részletes programról itt lehet olvasni.

Győr

Péntek estétől egész vasárnap estig tartó ingyenes koncertsorozattal várják a látogatókat a Szentlélek térre. A gyerekek szórakozására vidámpark és légvárak szolgálnak, kézműves vásár, streetfood- és italstandok települnek ki a térre az államalapítás háromnapos ünnepére. További részletek az esemény közösségi oldalán találhatóak.

Nyíregyháza

A Folk félhetet már augusztus 18-án megnyitják a Kossuth téren, ahol három napon át fellépnek a helyi néptáncegyüttesek, folklórzenekarok. Az államalapítás ünnepsége ugyanitt augusztus 20-án a kenyérszenteléssel veszi kezdetét, majd kitüntetések és a város díszpolgári címének átadása következik, este Lakatos Mónika és a Bürkös zenekar lép fel, majd 22 órakor kezdődik a tűzijáték.

Szent István-napi halászléversenyek

Dunaföldváron a Duna-parti sétányon idén is megrendezik az ünnepi Halászléfesztivált, ahol zenés műsorok mellett gyermekprogramok is lesznek, este a Kelemen Kabátban zenekar ad koncertet, majd tűzijátékkal zárják a Szent István-napot. További részletekről itt tájékozódhat.

Az ünnep alkalmából egy nappal korábban, augusztus 19-én Gyomaendrődön szintén halászléfőző verseny lesz, méghozzá a XXV. nemzetközi, amit az Erzsébetligetben rendeznek meg stand up-, néptáncelőadásokkal, mazsorettel és gyermekprogramokkal. A részletes műsor itt érhető el.

Itt lesz tűzijáték az országban:

Békéscsaba, augusztus 20., 21.15

Budapest, augusztus 20., 21.00

Cegléd, augusztus 20., 21.00

Ceglédbercel, augusztus 20., 21.45

Dévaványa, augusztus 20., 21.00

Dunaföldvár, augusztus 20., 21.00

Eger, augusztus 20.

Füzér, augusztus 19., 21.30

Gyula, augusztus 20.

Hajdúböszörmény, augusztus 19.

Heves, augusztus 19., 21.30

Hódmezővásárhely, augusztus 20., 22.10

Iváncsa, augusztus 19., 22.00

Kaposvár, augusztus 20., 22.00

Kazincbarcika, augusztus 20., 21.15

Kistarcsa, augusztus 20., 22.00

Makó, augusztus 20., 22.00

Martfű, augusztus 20., 22.00

Mezőberény, augusztus 20., 22.00

Nagyatád, augusztus 20., 21.30

Nagymaros, augusztus 19., 21.15

Polgárdi, augusztus 20., 21.45

Rácalmás, augusztus 19., 23.45

Sarkad, augusztus 20., 22.00

Sárvár, augusztus 20., 23.30

Szeged, augusztus 20., 21.00

Szolnok, augusztus 20., 21.00

Szombathely, augusztus 20., 23.00

Tatabánya, augusztus 20., 21.00

Tiszakécske, augusztus 20., 22.00

Tompa, augusztus 20., 21.30

Tordas, augusztus 20., 21.00

Tököl, augusztus 20., 21.00

Verőce, augusztus 19., 21.15

Visegrád, augusztus 19., 21.15

(Borítókép: Ünnepi tűzijáték 2008. augusztus 20-án Békéscsabán. Fotó: Lehoczky Péter / MTI)