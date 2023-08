Meglepő helyen bukkant fel Novák Katalin

A liszt megvan. Holnap megsütjük a kenyeret – írta közösségi oldalán Novák Katalin. A köztársasági elnök Facebook-oldalára feltöltött videó szerint meglátogatta a Nógrád vármegyei Szécsényben található Mill malmot.

Novák Katalin az üzembejáráson a malom vezetőjével beszélgetett, aki azt is elárulta, mitől jó a nógrádi liszt. Verebes József elmondása szerint olyan minőségbiztosítási háttérrel dolgoznak, hogy tudják garantálni a vevőiknek a biztos minőséget.

Szóba került az is, hogy a malomban alternatív lisztekkel is foglalkoznak, így gluténmentes és szénhidrátcsökkentett lisztet is készítenek. Az ügyvezető igazgató szerint mostanra sikerült olyan lisztkeveréket összeállítani, ami árban is és minőségileg is nagyon jó.

A köztársasági elnök a látogatás végén ételkóstolónak állt, és glutén-, tej-, kukorica-, valamint cukormentes kakaós tekercset, valamint vegyes islert is tesztelt.