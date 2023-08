Tavaly „a legkevésbé valószínű történt meg” akkor, amikor az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésével ellentétben augusztus 20-án az elhalasztott tűzijáték időpontjában mégsem csapott le a vihar a fővárosban. A téves prognózisnak meglett a böjtje, a szervezet két vezetőjét menesztették, igaz, egyiküket azóta már vissza is vették. Európa ismételten legnagyobb tűzijátéka közeledtével joggal merül fel a kérdés, hogy idén miként készül a nemzeti ünnepre az OMSZ.

Tekintettel arra, hogy augusztus 20-án kiemelkedően sok rendezvény zajlik mind Budapesten, mind az ország több városában, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelző kollégái fokozott figyelemmel követik az időjárás várható alakulását. Amennyiben szükségesnek ítélik, gyakrabban végeznek méréseket, melyek pontosabbá tehetik a modell-előrejelzési eredményeket

– ez derült ki az OMSZ lapunk megkeresésére küldött válaszából, melyben emlékeztettek arra is: szakembereik hivatalból részt vesznek az augusztus 20-i események biztonságos lebonyolításáért felelős Operatív Törzs munkájában az előkészületek kezdetétől a programok lebonyolításának végéig, segítve ezzel a szükséges döntések meghozatalát. Emellett az OMSZ augusztus 20-án megerősített létszámmal látja el a telefonos érdeklődések hatékonyabb kiszolgálását, valamint a rendezvények meteorológiai biztosítását.

2022-ben a legkevésbé valószínű történt meg

Megkeresésünket a tavalyi botrány hívta életre – mint ismert, az OMSZ 2022. augusztus 20-án délelőtt az operatív törzs ülésén még 80-90 százalékos eséllyel csapadékot, zivatart prognosztizált a tűzijáték idejére, emiatt a budapesti légi parádét biztonsági okokból lefújták, pontosabban egy héttel későbbre halasztották.

A vihar végül elmaradt, a szolgálat meteorológusainak alkalmasságát kétségbevonó cikkek, kommentek pedig futótűzként terjedtek a médiában, noha az OMSZ már másnap elnézést kért. A szervezet Facebook-oldalán azt írta: a bizonytalansági faktor a szakmájuk velejárója, ezúttal

„a legkevésbé valószínű történt meg”

Mindez ugyanakkor nem hatotta meg az akkor még technológiai és ipari miniszterként a szervezetirányítás jogát gyakorló Palkovics Lászlót, aki augusztus 22-ével felmentette az OMSZ két vezetőjét, az elnököt, Radics Kornéliát, valamint az elnökhelyettes, Horváth Gyula is távozni kényszerült.

Nem sokkal később Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón arról beszélt, hogy lényegében az augusztus 20-ai téves előrejelzés csak az utolsó csepp volt a pohárban,

„különféle kompetenciahiányok” már korábban is látszódtak.

Novemberben az OMSZ a Magyar Meteorológiai Társaság Légkördinamikai Szakosztályának előadó ülésén részletesen is áttekintette az augusztus 20-án történteket, az ilyen esetek ugyanis jó lehetőséget adnak arra, hogy jobban megértsük egy-egy prognózis hátterét, de a mélyebb vizsgálatok az előrejelzési modellek fejlesztését is elősegíthetik.

A meteorológiai szolgálat végül a Légkör c. folyóirat decemberi számában mutatta be a tanulságokat, összefoglalásképp azt írta: „2022. augusztus 20-án olyan összetett folyamatok irányították térségünk időjárását, aminek köszönhetően még a 6–18 órás időtávra szóló előrejelzést is nagy bizonytalanság jellemezte, s az aznap estére szóló előrejelzések csak az időpont közeledtével lettek pontosabbak”.

„Az eset elemzése arra is rámutatott, hogy a meteorológus szakembereknek még sok tennivalója van azzal kapcsolatban, hogy a felhasználók tisztában legyenek az előrejelzési információk szükségszerűen valószínűségi jellegével, és nagyobb tudatossággal értelmezzék azokat” – fogalmaztak.

Közel egy év után lett új vezetője az OMSZ-nek

Radics Kornélia és Horváth Gyula tavaly augusztusi felmentése után ideiglenesen a gazdaságielnök-helyettes, Hanyecz Imre látta el a vezetői feladatokat, új elnököt csak 2023. július 1-jével neveztek ki a szervezet élére. Mivel Palkovics László lemondásával a Technológiai és Ipari Minisztérium megszűnt, Szanka Gábor kinevezéséről már a december 1-jén létrejött Energiaügyi Minisztérium tájékoztatott.

Az új vezető elsődleges céljai közé tartozik, hogy az intézménynél fókuszba kerüljön a levegőtisztaság védelme, és javuljon a meteorológiai előrejelzések pontossága, ami az időjáráshoz köthető eseményekre való felkészülésen túl a GDP növekedéséhez is hozzájárul a mezőgazdaságban, az energiaiparban, a közlekedésben és a turizmusban

– írta a tárca közleményben.

A sors fintora, hogy Szanka Gábor munkáját elnöki főtanácsadóként az a Horváth Gyula segíti, akit tavaly augusztusban kompetenciahiány miatt felmentettek, majd ősszel alig több mint egy hónap kihagyás után vissza is vettek a szervezethez. Lapunk telefonon próbálta elérni Horváth Gyulát, ám az OMSZ egy munkatársától azt az információt kaptuk, hogy akárcsak tavaly ebben az időszakban, úgy idén is szabadságra ment, így vélhetően, ahogy 2022-ben, úgy 2023-ban sem vesz részt az augusztus 20-ai események előkészítésében.

A szolgálat weboldalán elérhető dokumentum szerint a korábbi elnök, Radics Kornélia máig nem tért vissza korábbi munkahelyére.

Napos idő várható augusztus 20-án

Az OMSZ előrejelzése alapján augusztus 20-án napos időre van kilátás, többnyire kevés gomoly- és fátyolfelhővel.

„Az északkeleti, keleti tájakon néhol előfordulhat zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet általában 18 és 23, a hidegre hajlamos helyeken kevéssel 18 fok alatt várható. A csúcsérték 30 és 35 fok között valószínű” – olvasható a meteorológiai szolgálat weboldalán.

Az Index az OMSZ-nél arról is érdeklődött: a tavaly történtek után a vezetőkön most van-e bármilyen extra nyomás, hogy látják, vízválasztó lehet-e a szolgálat megítélése szempontjából az idei ünnep, erre a kérdésünkre azonban már nem kaptunk választ.

Mint ismert, jelen állás szerint augusztus 20-án, vasárnap, 21 órakor kezdődik az ünnepi tűzijáték Budapesten, ami ismét Európa legnagyobb légi parádéja lesz.

(Borítókép: Tűzijáték a Duna felett Budapesten 2022. augusztus 27-én. A látványosságot az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) zivatarra figyelmeztető vészjelzése alapján halasztotta el egy héttel az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)