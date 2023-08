Idén is segít az elkóborolt kutyák hazatalálásában a Mol

Augusztus 20-a több szempontból is kihívás elé állítja a kutyákat és gazdáikat is. Egyrészt az előrejelzések által jósolt hőség, másrészt pedig az esti tűzijáték miatt. Azonban a Mol ilyenkor is a kutyások rendelkezésére áll, több mint 400 kutyabarát töltőállomásával, melyből 200-ban ingyenes kutyachip leolvasásra is van lehetőség. A kutak dolgozóinak célja, hogy biztosítsa az elkóborolt kutyusok biztosan hazajussanak a riadalom után.