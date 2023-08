Orbán Viktor rendkívüli nyári nagyinterjút ad

A miniszterelnök közösségi oldalán sejtelmesen számolt be arról, hogy egy igazi nagyvad készít vele nyári nagyinterjút. A megosztott fotó alapján a nagy vad nem más, mint a Fox News volt műsorvezetője, Tucker Carlson.

„Valami készül. Nyári nagyinterjú egy igazi nagyvaddal” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A bejegyzésben megosztott képen csak Orbán Viktor vehető ki tisztán, de mi arra következtetünk, hogy az interjút Tucker Carlsonnak, a Fox News volt műsorvezetőjének adta a kormányfő.

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, a jobboldali politikai kommentátor ismét Magyarországra látogat, hogy részt vegyen az MCC Feszt After Tucker Carlsonnal című rendezvényen. „Rendkívüli hír – MCC Feszt After Tucker Carlsonnal” – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Bejegyzésében azt írta, ismét Magyarországra látogat az „egyik legbefolyásosabb” amerikai konzervatív politikai kommentátor.

Tucker Carlson a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a Mandiner közös szervezésében a Millenáris Parkban lép színpadra augusztus 22-én 16 órakor.