Rengeteg szemetet termeltek a tűzijáték nézői a rakparton

Az augusztus 20-i tűzijáték az előző évinél is több érdeklődőt vonzott a dunai rakpartra és annak környékére. Ennek megfelelően a látogatók is jelentősen több szemetet termeltek. Az esemény után 36 órával még mindig áldatlan állapotokkal szembesülhettek az arra járók kedden reggel 9 óra után is.

A Bem téren környezettudatos ismeretlenek banánosdobozokba gyűjtötték össze a villamosmegállóban szétdobált szemetet.

Ottjártunkkor szeméttel töltött, esetenként szétszakadt hatalmas fekete zacskók éktelenkedtek a Parlamenttel szemben, nem sokkal később azonban megérkezett az FKF narancssárga gyűjtőautója, és a hulladékot összeszedték.

A Budapesti Közművek azt közölte, hogy a Köztisztasági Divízió csaknem 100 dolgozója kézi erővel és 15 gépjárművel takarítja a budai és pesti alsó rakpartot, a dunai hidakat, valamint az ünnepségnek helyszínt adó további fővárosi területeket. Összegyűjtötték és elszállították a programok alatt a közterületeken képződött többlethulladékot.

Az augusztus 20-i ünnepségekhez kapcsolódó rendezvényeken és a tűzijátékot követően több mint 43 tonna többlethulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el ártalmatlanításra.

Ez a hulladékmennyiség megfelel egy közepes budapesti kerületben egy nap alatt begyűjtött összes kommunális (háztartási) hulladék mennyiségének. Ebben a mennyiségben egyébként nem szerepel a sok ezer budapesti közterületi hulladékgyűjtőbe bedobott szemét, melyet a cég munkatársai a napi program keretében gyűjtenek be.

Az elszállított hulladék túlnyomó részét energetikai úton hasznosították a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben.