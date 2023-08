A kormány január elsejétől konkrét reálbéremeléssel számol

Az inflációnál is nagyobb mértékben nőhetnek a bérek, a kormány mindent megtesz, hogy idén reálbér-emelkedés legyen Magyarországon – ezt emelte ki Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A konkrét béremelések majd csak január elsejétől várhatók, de a tárcavezető szerint vannak olyan kormányzati intézkedések, amelyek már most megengedik, hogy – néhány állami szakma kivételével – lehessen béremelés. Az egyik ilyen intézkedés volt például a SZÉP-kártyák keretének kibővítése.

Sikeres rendezvények

Gulyás Gergely a Kormányinfón kitért az ünnepi rendezvényekre és az atlétikai világbajnokságra is. A kormány az augusztus 20-i ünnep rendezvényeit sikeresnek értékelte. „A háromnapos rendezvénysorozaton naponta több tízezer, a vasárnap esti tűzijátékon sok százezer ember vett részt” – ismertette Gulyás, majd leszögezte: a rendezvények fennakadás nélkül zajlottak, ami különösen a nagyszámú külföldi delegáció jelenléte miatt említésre méltó.

Az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatban elmondta, augusztus 20-án már 60 ezren látogattak ki az atlétikai vb-re, és eddig 350 ezren voltak kíváncsiak a különböző versenyszámokra, valószínűleg rekordszámú nézőt vonz be a rendezvény. Kérdésre válaszolva, hogy miért nem jöttek nyugat-európai vezető politikusok, Gulyás azt mondta: „azt hívták meg, akit akartak”.

Véres háború

Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos jelentéseket is megtárgyalta a kormányülésen a kormány. Ezek szerint az elmúlt két hónapban, az ukrán ellentámadás megindulása óta a frontvonal érdemben nem változott, viszont naponta százak, ezrek halnak meg. A magyar kormány álláspontja változatlan: azonnali tűzszünetre és béketárgyalásra van szükség.

A miniszter úgy látja, ez azért is érdeke Európának, mert ennek hatása van az inflációra és a gazdasági növekedésre,

amíg tart a háború, a kormány minden eszközzel harcol azért, hogy letörjük az inflációt, és a háború mellett is tudjuk tartani azt a vállalásunkat, hogy az idei évben egy számjegyűre csökken az infláció. Jó esély van arra, hogy ez novemberben – vagy talán már októberben – így legyen.

Gabonatilalom

Magyarország kezdeményezte Brüsszelnél, hogy a szeptember 15-én lejáró uniós tiltást hosszabbítsák meg az ukrán gabonára vonatkozóan. Gulyás ezzel kapcsolatban elmondta: míg korábban évi 40-50 ezer tonna érkezett keletről, addig azonban a gabonafolyosón 2022-ben már 2 és fél millió tonna jött, majd idén már havonta 250 ezer tonna. Ez a gabona jóval gyengébb minőségű, mint a magyar, így muszáj lépéseket tenni a behozatala ellen.

Gulyás arra is kitért, hogy jól áll Magyarország a gáztárolók töltöttségével. Elárulta, 88 százalékon áll a magyar gáztárolók töltöttségi szintje, ez a lakossági fogyasztást nézve körülbelül 219 téli napra elegendő.

Dübörög az Árfigyelő

Az Árfigyelő rendkívül hatékony eszköz az infláció letörésében, és arra is megfelelő, hogy rákényszerítsék a multikat az árcsökkentésre – ezt már Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő emelte ki. Hozzátette: az elmúlt másfél hónapban árversenyt generált az Árfigyelő, 62-ből 54 termékkategóriában csökkentek az árak, ami csökkentette az élelmiszerárak inflációját. Később egyébként elérhető lesz majd egy többfunkciós, szabadon összeállítható bevásárlólista is. Az üzletek ellenőrzésével kapcsolatban elhangzott: 722 üzletet vizsgáltak, 70-nél találtak kifogást. Összességében 25 millió forint bírságot osztottak ki.

Mégis megy szabadságra a miniszterelnök

Orbán Viktor nyári szabadságával kapcsolatban Gulyás Gergely az Index kérdésére elárulta: a miniszterelnök a hónap végével megy vakációzni. Arról, hogy eddig elmaradt a kormányfő szokásos augusztusi horvátországi nyaralása, ebben a cikkünkben írtunk. Gulyás azt nem árulta el, pontosan hol pihen majd a miniszterelnök, aki hajlamos a szabadsága alatt is dolgozni, de várhatóan nem Szlovéniában tölti a vakációját, ugyanis a tárcavezető szerint a Bledi Stratégiai Fórumon várhatóan nem lesz jelen a kormányfő. Gulyás Gergely azt is hozzátette: a miniszterelnök szabadsága nem lesz hosszú, szeptember első vagy második hétvégéjén már Kötcsén mond beszédet.

A december végével megszűnő nagyvárosi csok kiváltásával kapcsolatban elmondta, sokféle terv van, de kormánydöntés még nincs. Mint mondta:

a cél az, hogy a lakáshoz jutást könnyítsék, különösen azoknak, akik családosok, vagy gyermeket vállalnak. Egyelőre nincsenek konkrétumok, a tervek pedig még változhatnak.

Gulyás Gergely lapunk kérdésére Jevgenyij Prigozsin halálával kapcsolatban elmondta: nincs további információjuk az ügyben, hivatalos álláspontról sem tudott beszámolni. Ugyanakkor kiemelte, hogy ha béke lenne, ezekkel az esetekkel sem kellene szembenézni.

Az Erasmus-ügyre vonatkozó kérdésünkre a miniszter elmondta: várják az Európai Bizottság álláspontját, elmondta a kormány, hogy mit hajlandó megtenni, viszont közösségi jogi alapja nincs annak, amit a bizottság kér. A bizottság a magyar hallgatókat kevésbé szereti, mint a többi tagállam hallgatóit, ezt Gulyás Gergely teljesen érthetetlennek tartja.

A Pálffy-ügyről

Gulyás Gergelyt kérdeztük Pálffy István egy nap után történő Hír TV-s elbocsátásáról is. A miniszter két részre bontotta a választ: eddig sem és ezután sem avatkozik be a kormány, hogy egy médium a saját munkavállalójának a tevékenységét miként értékeli. Azt ugyanakkor világosnak tartja, hogy a pedofíliával szemben semmilyen türelmet nem lehet tanúsítani. Ezzel kapcsolatban arra is rákérdeztünk, hogyan kommentálná azt, hogy Márki-Zay Péter a műsorvezető kirúgása után azt írta: „Tegnap Pálffy Istvánnal beszélgettem, mára kirúgták. Pénteken Gulyás Gergely lesz a beszélgetőpartnerem.” Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban kijelentette:

Mindig örülök, ha a baloldaltól hallok némi szellemességet, annyira ritka ez, hogy ünnepelni kell ilyenkor.

A szabálysértő akkugyárakat bezárják

Az iváncsai akkumulátorgyárral kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta: minden esetben, ahol veszélyes hulladékkal foglalkoznak, és nem tartják be a szabályokat, ott be fogják zárni az adott gyárat. Emlékeztetett rá, hogy Bátonyterenyén fel is függesztették az akkugyár működését. A bezáráshoz ráadásul már a sorozatos szabálysértés is elég, nem kell feltétlenül a környezetre és emberi egészségre veszélyesnek lennie. Gulyás kitért az akkugyárakban dolgozó vendégmunkásokra is, elmondta: ők csak oda jöhetnek – ellenőrzött munkaközvetítő cégeken keresztül –, ahol nincs elegendő munkaerő, ha elvégzik a feladatukat, akkor hazamennek.

Brüsszeli számlák

Gulyás Gergely elmondta: a kormány 202 millió euró értékben küldött ki számlát Brüsszelnek, és most várják, hogy az EU fizessen. Erre 60 napjuk lenne, ez még nem járt le. Gulyás azt is kiemelte: Magyarországon nincs tanárhiány, vannak nehézségek, például a nyelvtanároknál, de országos hiányról nincs szó.

(Borítókép: Gulyás Gergely. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)