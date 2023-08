Megvannak a pótfelvételi ponthatárai

Mint ismert, pótfelvételire csak azok adhatták le jelentkezésüket, akik az általános felvételi eljárás során a listájukon szereplő szakok közül egyikre sem nyertek felvételt, vagy be sem adták jelentkezésüket.

A pályázatokat a Felvi.hu oldalán, az E-felvételi rendszeren keresztül ügyfélkapus érvényesítéssel lehetett benyújtani, egy intézmény egyetlen képzésére, ugyan államilag térített és önköltséges formáját is meg lehetett jelölni.

Korábban az Oktatási Hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy csak annak a pályázata érvényes, aki a pótfelvételinél az adott szaknál előírt minden szükséges dokumentumot az augusztus 6-i határidőre feltöltötte a rendszerbe. Ahova gyakorlati vagy pályaalkalmassági vizsgát is előírtak azt az egyetem által meghirdetett módon és időpontban kellett teljesíteni.

Ezek lettek az idei pótfelvételi ponthatárai a topszakokon

Az Eduline összeszedte azt a tíz képzést, amire a legtöbben jelentkeztek az augusztus 6-i határidőig, a többi szak képzésének ponthatárairól a Felvi.hu oldalon lehet tájékozódni.

Gazdálkodási és menedzsment

Szegedi Tudományegyetem: 242 (ATK)

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 440 (ANK)

Budapesti Gazdasági Egyetem: 333 (ANK)

Kereskedelem és marketing

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 418 (ANK)

Budapesti Gazdasági Egyetem: 333 (ANK angol nyelven)

Debreceni Egyetem: 360 (ANK)

Pszichológia

Pécsi Tudományegyetem: 438 (ALK)

Szegedi Tudományegyetem: 432 (ANK)

Károli Gáspár Református Egyetem: 443 (ANK)

Ápolás és betegellátás

Semmelweis Egyetem: 312 (ANK)

Pécsi Tudományegyetem(ápoló): 340 (ANK)

Károli Gáspár Református Egyetem (ápoló): 290 (ANA)

Mérnökinformatikus

Szegedi Tudományegyetem: 291 (ANA)

Pécsi Tudományegyetem: 420 (ANK)

Óbudai Egyetem: 414 (ANK)

Jogász

Pázmány Péter Katolikus Egyetem: 405 (ONK)

Debreceni Egyetem: 290 (ONK)

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 285 (OLK)

Pénzügy és számvitel

Budapesti Gazdasági Egyetem: 303 (ANK)

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 416 (ANK)

Pécsi Tudományegyetem: 368 (ANK)

Kommunikáció és médiatudomány

Pázmány Péter Katolikus Egyetem: 394 (ANK)

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 428 (ANK)

Budapesti Gazdasági Egyetem: 308 (ANK)

Nemzetközi gazdálkodás

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 445 (ANK)

Budapesti Gazdasági Egyetem: 298 (ANK)

Debreceni Egyetem: 360 (ANK)

Programtervező informatikus

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 320 (AEK)

Szegedi Tudományegyetem: 282 (ANA)

Miskolci Egyetem: 253 (ANA)

Közel kétszer többen nyertek felvételt

A Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára, Hankó Balázs a Facebook-oldalán jelentette be, hogy idén 106 691-en nyertek felvételt „a megújult, versenyképes, vonzó magyar felsőoktatásba”.

A hagyományos felvételi eljárás keretében július 26-án 28 százalékkal többen kerültek be a felsőoktatásba, mint tavaly, akkor a 126 ezer felvételiző közül 95 ezren nyertek felvételt. A pótfelvételi eljárás keretében az államtitkár szavai szerint idén majdnem kétszer annyian kerültek be egyetemre vagy főiskolára: míg számuk tavaly 6,4 ezer volt, idén már meghaladja a 11,6 ezret, miközben a pontszámok középértéke 6 ponttal emelkedett 2023-ban.

Hankó Balázs hangsúlyozta: Európában egyedülálló, hogy idén szeptembertől tízből közel nyolc diák állami ösztöndíjjal kezdheti meg tanulmányait.

Örömteli az is, hogy kiemelkedően sokan jelentkeztek pedagógusképzésre, illetve a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai területekre is

– idézte az MTI. Az államtitkár aláhúzta, ezzel az elmúlt tíz év legsikeresebb felvételije zárult le.

Ami a pótfelvételi ponthatárait illeti

Azoknál a szakoknál, amelyeket a hagyományos felvételi eljárásban is meghirdettek, a pótfelvételin sem lehetett alacsonyabb ponthatárokat meghúzni. A többi képzés esetében is meg kellett haladnia a minimumponthatárt, ami idén alap- és mesterszakon 280, felsőoktatási szakképzéseken 240, mesterszakon pedig 50 pont volt.

A legnagyobb egyetemek mind hirdetnek pótfelvételit – a Budapesti Corvinus Egyetem kivételével –, köztük 35 intézménybe állami ösztöndíjas képzésre is be lehet nyújtani a jelentkezést agrár, hitéleti, műszaki, orvosi egészségügyi területre, főként ápolóképzésre, és rengeteg tanári, valamint természettudományi szakra. Önköltséges formában 47 egyetem 15 szakterületére lehet bekerülni, köztük a legnépszerűbb jogász- és közgazdászképzésekre, de van, ahol a szintén közkedvelt kommunikáció szakot is meghirdették.

Több egyetem is rekordot döntött

A Széchenyi István Egyetem közlése szerint a pótfelvételi eljárás keretében a tavalyihoz képest kétszer annyian jelentkeztek, de kétszer több hallgató is jutott be idén a meghirdetett 68 szak alap-, osztatlan-, vagy mesterképzésére, illetve 6 felsőoktatási szakképzésre. „Míg 2022-ben 418-an, addig most 797-en adták be pótjelentkezésüket az intézménybe. Közülük egy évvel korábban 280-an, az idén pedig 534-en nyertek felvételt, így a gólyák száma a júliusban felvettekkel együtt kis híján eléri az 5 ezret (tavaly ez a szám 3500 volt) – úgy, hogy közben a ponthatárok nem csökkentek” – írták honlapjukon.

A Debreceni Egyetemen 11 ezer elsős hallgató kezdi meg a 2023/2024-es tanév őszi szemeszterén tanulmányait. Az idei pótfelvételi eljárás során az 1720 jelentkező közül 1039-en nyertek felvételt, ami tíz év óta most először haladta meg az ezres hallgatói létszámot, és majdnem duplázta a tavalyi 573-at. Az intézményt megjelölők sorában a legnépszerűbb a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai kar volt, ahova 256 pótfelvételiző iratkozhat be a napokban, a második legtöbb diákot 211-es létszámmal a Gazdaságtudományi karra vettek fel az augusztus 6-ig benyújtott jelentkezésük után – számolt be róla a felsőoktatási intézmény.

(Borítókép: Mohai Balázs / MTI)