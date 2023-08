Meglepő helyen ájultak el a villányi vörösbortól

Magyarország legjobb vörösbora lett a Bodor Borászat 2016-os évjáratú Cabernet Sauvignonja a Winelovers Wine Awards 2023-as borversenyén, a világ egyik legrangosabb szakmai megmérettetésén.

A vakkóstolón 839 versenyző tétel közül mindössze 4 érdemelte ki a Grand Gold-, azaz a Nagyarany-érmet: három aszú és Bodor Bence villányi vörösbora.

A Winelovers Wine Awards célja, hogy megtalálja Kelet-Közép-Európa legkiválóbb borait, és a nemzetközi piacra segítse őket. A borversenyre 14 országból érkeztek borok, az összesen 65 borszakértőből és borászból álló zsűri pedig 19 országot képviselt. Közülük többen is a Master of Wine cím birtokosai, valamint egy Master Sommelier is helyet foglalt közöttük, e zsűri véleménye alapján lett az ország legjobb vörösbora a Bodor Cabernet Sauvignon 2016.

Itt az ideje újra felhívni a figyelmet a villányi vörösökre

„95 pontot elérni egy ilyen borversenyen, és bekerülni az édes aszúk közé egy testes villányi vörösborral, óriási szakmai elismerést jelent. Nekem ösztönzés, a fogyasztóknak pedig útmutatás, egy olyan időszakban, amikor világszerte és Magyarországon is csökken a vörösborfogyasztás” – véli Bodor Bence borász, a Bodor Borászat alapítója.

Tényleg jó sörözni is, koktélozni is, de az mindig ugyanazt az élményt adja, a boroknál viszont minden évjárat egyszeri, megismételhetetlen kaland. Készítésben és kóstolásban is

– tette hozzá a szakember. Úgy véli, a Covid által sújtott évek és az elmúlt időszak drasztikus költségnövekedése után újra fel kell hívni a figyelmet arra, mekkora élvezeti és gasztronómiai értéket képviselnek a villányi borvidékről származó vörösborok és rozék. A vendéglátás szereplőinek és a nagyközönségnek a támogatására is szükség van most ahhoz, hogy a hazai bortermelők a jövőben is megfelelő színvonalon folytathassák a munkájukat, és egyre kiválóbb évjáratokkal állhassanak elő.

A rangos elismerésben részesült nedűről Bodor Bence megjegyezte: Villányban 2016-ban jött tavaszi fagy, nyári hideg és vízözön is. Talán pont ez a küzdelmes sors és a sok figyelem adja ennek a sauvignonnak a csodálatra méltó karakterességét és eleganciáját.

Ez a bor sok mindent megtestesít, amiben hiszek. A legfontosabb ezek közül, hogy igenis megtérül, ha az ember a nehézségek közepette sem alkuszik meg, és egy fikarcnyit sem enged a minőségből. Nálunk egyébként állandó vita a családban, hogy melyik a zászlóshajónk: a Cabernet Franc vagy a Sauvignon – ezzel a díjjal utóbbi most egyértelműen vezet

– jegyezte meg a villányi borász, aki a Bodor Borászatot a 2000-es évek elején alapította. Manapság 10 hektáron gazdálkodik, jórészt saját telepítésű ültetvényén a villányi borvidék nyugati részén, a diósviszlói szőlőhegyen kékfrankossal, merlot-val, cabernet sauvignonnal és cabernet franc-nal. Részben a Nagydomb-dűlő különleges mikroklímájának, részben az innovatív, ugyanakkor rendkívül precíz szakmai munkájának köszönhető, hogy borait rendszeresen díjazzák.

(Borítókép: Getty Images)