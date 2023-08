Horthy vasúti kocsiját is rákapcsolják a kenderesi megemlékezésekre

A MÁV még 2016 és 2020 között, több száz millió forintból újította fel a kenderesi vasútállomás épületét, mely most az 1931-ben hozzáépült kormányzói váróval együtt az 1930-as évek állapotát tükrözi. A patinás állomásépület azonban (mely egyes vélekedések szerint az országban az egyik legszebb) jelenleg kihasználatlanul, üresen áll.

Erre a reprezentatív, s nem mellesleg vasúthoz is kapcsolódó helyszínre csapott le az MMKM, miután célul tűzték ki, hogy a járműgyűjteményük kiállítható darabjait időszaki kiállításokon mutassák be. (A kollekció sokkal nagyobb, mint amit a múzeum számára kijelölt, de még el nem készült Északi Járműjavítóban meg tudnak mutatni.) Schneller Domonkos főigazgató az Indexnek azt mondta, a látogatók találkozhatnak a legendás 424-es mozdony 1:5-ös kicsinyített másával is, a helyszínhez azonban a Horthy Miklós által használt Turán vasúti szerelvény kapcsolja. A kormányzónak ugyanis nemcsak külön várót építettek a kenderesi állomáson, hanem egy komplett vasúti szerelvényt is, mellyel gyakorta utazott. Ennek több kocsija is a történelem viharainak áldozata lett, azonban nemrég egy felvidéki nyaraló emeleti szintjeként, befalazott állapotában rátaláltak a szalon és étkezőkocsi maradványára. A Közlekedési Múzeum azonnal megszerezte, sőt már a külső restaurálásával is végeztek, azonban még nincs kész.

Ugyanakkor épp kedd hajnalban indult el a síneken Kenderesre ugyanennek a szerelvénynek a kocsija, amelyben Horthy Miklós gépkocsiját szállították.

A második világháború végéig a vasúti közlekedés infrastruktúrája sokkal fejlettebb volt, mint a közúti. Horthy is elsősorban vonattal utazott, és csak ott ült át az autóba, ahonnan kötött pályán már nem juthatott volna el. Ebben a kocsiban ezúttal egy Maybach Zeppelint tekinthetnek meg az érdeklődők.

Schneller Domonkos ezzel együtt azt hangsúlyozta, hogy a két világháború közti vasút történetének bemutatásakor Horthy István kap hangsúlyos szerepet, aki éveken keresztül vezette, sokkal inkább fia, István, aki éveken keresztül vezette a MÁV-ot, mérnökként pedig tevőlegesen is hozzájárult a 424-es mozdony kifejlesztéséhez.

A kiállításmegnyitó dátum választását a főigazgató azzal indokolta, hogy olyan kiállításokat szeretnek rendezni, amin számos látogató megfordul, azaz a négyezres lélekszámú település lakói mellett mások érdeklődésére is számítanak.

A szeptember 3-ai időpont mellett szólt, hogy a helyi önkormányzat és más civil szervezetek ezekben a napokban emlékeznek meg Kenderesen Horthy Miklós újratemetésének harmincadik évfordulójáról, így várhatóan sokan eljönnek majd e híres településre.



Kenderes egyébként a Kál-Kápolna–Kisújszállás vasútvonalon található, ami egy alacsonyon kihasználtságú mellékvonal, ahol 2-3 óránként, maximum 60 km/h sebességgel döcögnek a szerelvények, így kényelmesebb a helyszínt gépkocsival megközelíteni.

(Borítókép: Megérkezett a 424-es gőzmozdony kicsinyített mása a kenderesi kiállításra. Fotó: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum )