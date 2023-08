Hankó Balázs: Harmadával többen jutottak be az egyetemekre, mint tavaly

Mintegy 33 százalékkal több fiatal jutott be idén egyetemekre, mint a legutóbbi felvételin – mondta Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért és innovációért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán szerdán.

A felsőoktatásért és innovációért felelős államtitkár kiemelte, az elmúlt tíz év legsikeresebb felsőoktatási felvételi időszaka volt az idei, több mint 106 ezren jelentkeztek az intézményekbe.

„Vonzó a magyar felsőoktatás, amit az is bizonyít, hogy 11 magyar egyetem a világ élvonalában van, a legjobb öt százalékhoz tartozik” – hangsúlyozta Hankó Balázs, hozzátéve,

a képzéseket a munkaerőpiac igényeire szabták.

Az államtitkár úgy folytatta, büszkék arra, hogy a korábbinál sokkal többen jelentkeztek a magyar munkaerőpiac szempontjából fontos képzésekre. Minden negyedik felvett fiatal a műszaki-természettudományi-mérnöki-informatikai képzéseket választotta. Az orvosi, egészségtudományi és az agrárképzést is hozzávéve pedig megállapítható, hogy minden második felvett a nemzetgazdaság és a társadalom szempontjából kiemelten fontos területre jelentkezett.

Hankó Balázs lényeges trendfordulónak nevezte, hogy

idén több fiatalt vettek fel vidéki egyetemekre, mint a budapestiekre.

Egyre többen vannak azok is, akik munka mellett szereznek diplomát – mondta az államtitkár, megjegyezve, a diploma másfélszeres bérelőnyt jelent, és a végzettek átlagosan 36 nap alatt tudnak elhelyezkedni.

A sikerek között említette, hogy az elmúlt évben 21 százalékról 18 százalékra csökkent a lemorzsolódás,és 72 százalékkal emelkedett a pedagógusképzésre felvettek száma. Több mint négyezer leendő tanár kezdi meg tanulmányait, tehát „van utánpótlás” – jegyezte meg. Hangsúlyozta azt is, a kormány igyekszik arra ösztönözni az intézményeket, hogy végzés után az adott térségben tartsák a diákokat.

Hankó Balázs a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának is vendége volt, ahol arról beszélt, hogy a legnépszerűbb képzési terület idén a gazdaságtudomány lett, második helyen a műszaki képzések végeztek, a harmadik legkedveltebb terület pedig a pedagógusképzés lett.

Közölte,

a medián pontszám 300-ról 306-ra változott, azaz a hallgatók jobb eredményekkel kerültek be a felsőoktatásba, mint az elmúlt felvételi időszakban, és külön örvendetes, hogy a hátrányos helyzetű térségekből is többen jelentkeztek egyetemre, mint korábban.

Az államtitkár beszámolt arról is, hogy rugalmasabbá tették a tanárképzést, mert az osztatlan, ötéves tanárképzés mellett „kinyitották a lehetőséget” arra, hogy ha valakinek már van valamilyen alapképzése, akkor 2-3 féléves mestertanári képzéssel tanári diplomát is szerezhessen az adott területen. Ennek köszönhetően a kémia, földrajz, matematika, fizika szakok esetében is jelentős előrelépés történt.

Hankó Balázs rögzítette, Európában egyedülálló módon, Magyarországon tízből csaknem nyolc diák állami ösztöndíjjal tanulhat. Egy hallgató tanulmányaihoz átlagosan hatmillió forinttal járul hozzá az állam – írja az MTI összefoglalója.