Karácsony Gergely szerint a kormány éppen „becsicskul”

Mint ismert, Vlagyimir Putyin orosz elnök a tanácsadóját, Vlagyimir Megyinszkijt bízta meg az új 11. osztályos történelemtankönyv megírásával, amely csaknem száz oldalban foglalkozik Putyin hatalomban eltöltött éveivel. De az ukrajnai „különleges katonai műveletről” is legalább 18 oldalon át ír.

Továbbá arra tanítják segítségével az orosz tanulókat, hogy lázadó radikálisok, a fasiszta Magyarország volt katonái fogtak fegyvert 1956-ban, rengeteg gyilkosságot követtek el, és még a sorkatonák is brutális mészárlások áldozatai lettek.

Erre reagált most Karácsony Gergely a Facebook-bejegyzésében, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar kormány ebben az ügyben nem áll ki Magyarország oldalán.

– kezdte a főpolgármester.

Szerinte az új állami orosz tankönyv fasisztázza az ’56-os forradalmunkat, és hibának nevezi, hogy az orosz csapatok kivonultak Kelet-Európából.

Most tessék, mert most lehet is, kell is keménykedni: ez a gyalázat nem maradhat válasz nélkül