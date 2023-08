Lemondott a szegedi Fidesz elnöke

Benyújtotta lemondását Bartók Csaba a Fidesz Csongrád-Csanád vármegyei 1-es országgyűlési választókerületének elnöke, amit Orbán Viktor miniszterelnök el is fogadott. Arról, hogy ki fogja betölteni posztját, később fognak dönteni – tudatta a párt közleményében.

A szegederhez eljuttatott levelükben arra is kitértek, hogy egy másik posztjától is búcsúzik Bartók Csaba, a Fidesz szegedi alapszervezetének elnöki tisztségéről is lemondott, utódjáról a párt következő helyi tisztújító gyűlésén fog határozni.

Bartók Csaba országos politikai pályafutása még 2018-ban kezdődött, ekkor lett először a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje Csongrád megye egyes országgyűlési egyéni választókerületében, de az MSZP-s Szabó Sándor ellenében alulmaradt, csakúgy mint négy évvel későbbi választásokon – írja a lap.

A Fidesz szegedi elnökségét 2018-ban töltötte be, a Modern Városok Program helyi koordinátora is volt. Jelenleg többek között a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság alelnöki posztját tölti be szegedi önkormányzati képviselőként.

A SzegedMának 2020-ban úgy jellemezte a választókerületi elnökségét, hogy „az iskolapadban a negyedik sorban ül, előtte ül a régiós-, majd a pártigazgató, és legelöl természetesen az elnök, vagyis Orbán Viktor”. Csakhogy a szegeder szerint ezt még a szavazás előtt mondta, amiben nem rá voksoltak a legtöbben, később mégis megszerezte a tisztséget.

A megyei 2-es választókerület elnöke, Mihálffy Béla szerint Bartók Csaba távozásában az is közrejátszhatott, hogy már kétszer alulmaradt baloldali ellenfelével szemben.

„Hogy kap-e még esélyt, indulhat-e még egy alkalommal, maradhat-e Fidesz-elnök, azt eldönti majd a Fidesz–KDNP elnöksége” – jegyezte meg a lapnak ősszel. A Szeged.hu azt írta, hogy a lemondáson azért sem lepődtek meg, mivel Bartók Csaba június óta nem tűnt fel a pártja által rendezett eseményeken.