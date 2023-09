A Fertő tó magyar oldalán is vizsgálhat indulhat

UNESCO-vizsgálat várható a Fertő osztrák és magyar oldalán. A nemzetközi szervezet várhatóan a fertőrákosi és a fertőszéleskúti turisztikai projekteket is ellenőrzi, írta meg a Kisalföld a Die Presse és az APA osztrák hírügynökség nyomán.

Az UNESCO Magyarországot és Ausztriát is bevonja a Fertő-Neusiedler See világörökségi helyszínről és annak védelméről szóló tárgyalásokba. A küldöttség tagjai a tópart mentén meglévő, és oda tervezett turisztikai létesítmények közös leltározására és értékelésére is időt szakítanak.

A szervezet aggodalmát fejezte ki az eredetileg kikötőt, szállodakomplexumot, lakóházakat és csaknem 900 parkolóhelyet magában foglaló fertőrákosi projektet. Ugyanakkor üdvözli, hogy a finanszírozási problémákkal küzdő projekt kivitelezése jelenleg szünetel, jelentette a Kisalföld.

A környezetvédelmi szervezet bejelentette, hogy a küldöttség megvizsgálja a bírált projektek világörökségi kompatibilitását. Illetve kérik, hogy a Fertő tavat vegyék fel a veszélyeztetett világörökségi területek listájára, teszi hozzá a magyar kiadvány.