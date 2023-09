Meztelen gyermekeket vizsgálgatott a zuhanyzóban, együtt öltözött és egy szobában is aludt velük egy felnőtt férfi a gyermekvasutasoktól elkülönülten működő nyári zenei táborában– legalábbis erről kapott lapunk információt egy jelenlévőtől. Az eset még 2019 nyarán történhetett, abban a táborban, ahol 10 és 14 éves korú gyerekek, fiúk és lányok vettek részt. Egy férfi mellett két másik nő felügyelt akkor és ott a gyermekekre. Egyiküknek egy korábbi táborban is feltűnt, hogy az illető többször egy kisfiút ültetett az ölébe. Bár a látottak – forrásunk szerint – már akkor felvetették a szexuális jellegű gyermekbántalmazás gyanúját, a MÁV budapesti területi igazgatóságának hatókörét elérő ügy csak akkor lett belőle, amikor

a 2019-es tábort követő ősszel két család is panasszal fordult a gyermekvasút akkori vezetőjéhez.

A szülők a gyermekeik által elmondottak alapján az ügy kivizsgálását kérték, illetve rendőrségi feljelentést is kilátásba helyeztek (bár azt végül nem tettek).

Az ilyen jellegű pedofil-gyanús esetek magas látenciájának egyik meghatározó oka, hogy az adott intézményre, illetve közösségre nagyon rossz fényt vett, ezért az érintettek mindent elkövetnek ezek „megfelelő kezelése”, illetve a jogi út elkerülése érdekében. Forrásunk szerint itt is ez történhetett, az ismert érvelés szerint a tanúkihallgatások és esetleges szembesítések a gyermekek számára az elszenvedett abúzusok után újabb traumákat okozna.

Az Indexnek az ügyet feltáró forrás azt mondta, a gyermekvasút vezetése szerinte abban állapodott meg a férfivel, hogy „húzza meg magát”, kerülje a gyerekekkel a kontaktust és akkor maradhat a zenekar kötelékében. A megállapodásnak megfelelően maradhatott a Gyermekvasút mellett külön működő zenekarnál, több feladatot is végez. A megállapodás másik fontos eleme az volt, hogy, hogy amíg az illető a zenekar körül tevékenykedik, addig nem rendezik meg a gyerekek számára a zenei tábort. Nem is volt sem 2021-ben, sem 2022-ben Hűvösvölgyben, igaz, ekkor a világjárvány miatt sem lehetett volna ilyen rendezvény.

Az esetet követően (de nem azzal összefüggésben) a Gyermekvasút vezetői tisztségében vezetőváltás történt 2020 májusában.

Mivel az érintett gyerekek szülei úgy érezték, hogy a gyermekvasút korábbi vezetője lezártnak tekinti az ügyet, azaz szőnyeg alá lettek söpörve a történtek, az új vezetőt is megkeresték, aki 2021-ben új szabályokat vezetett be a táboroztatásban

(bár ez épp a Covid időszakra esett, amikor a gyermekvasút nem működött, és a táborokat sem rendezték meg sehol). Döntése értelmében felnőtt nem tartózkodhat a zuhanyzóban, ha gyermekek is vannak bent, nem alhat együtt gyerekekkel egy helyiségben.

A szóban forgó férfi ugyanakkor nem fogadta el háttérbe szorítását, és továbbra is szerette volna elérni, hogy táboroztathassa a Gyermekvasutas Zenekar tagjait. Az akkori zenekarvezető az előzményeket ismerte és ez alapján meg is fogalmazta, hogy miért tartja erre az illetőt alkalmatlannak. Az ellentét – amelynek alapja nem ez az ügy, hanem a zenekar vezetésével kapcsolatos vita volt – személyeskedésig fajult, végül egy magánvádas rágalmazási perbe torkollott a bíróságon.

A Siófoki Járásbíróság előtt (a rágalmazás vétsége miatt zajló eljárás során), a 2022 októberében készült jegyzőkönyv tanúsága szerint, az eljárási protokollnak megfelelően a bíró a meghallgatott tanúkat figyelmeztette, hogy vallomásukban mást bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhatnak. Ennek ismeretében az egyik tanú így fogalmazott:

Az ügy meghallgatott vádlottja – aki egyébként egy alapítvány vezetőjeként az illető férfi közvetlen munkatársa is – pedig ezt mondta:

A Gyermekvasút korábbi vezetője is tanúként szólalt meg. Ezzel összefüggésben így fogalmazott:

Nem tapasztaltam konfliktust 2020-ig zenekaron belül sem és a vezetőségben sem. Egy alkalommal volt egy konfliktus amikor a gyermekvasút egyik tagját gyanúsították kiskorúval való nem megfelelő kapcsolattartás miatt. (...) A gyermekvasút zenekarának egyik tagja táborozás közben gyermekekkel foglalkozott és 2 szülő is jelezte, hogy olyan közeledést mutatott az úr, hogy ezt túl intimnek találták a gyerekek. Ezt tette úgy, hogy nem álltak rokoni kapcsolatban.

Azt is hozzátette, hogy a szülők jelentették neki az ügyet, amiről ő tájékoztatta a MÁV-nál saját feletteseit („konzultáltam a... szolgálati felsőbbséggel is”), de végül nem indult az ügyben eljárás.

A két peres fél vitája végül végérvényesen megosztotta a zenekart, ami oda vezetett, hogy másfél éve az akkori zenekarvezető és öt felnőtt zenekari tag kiszállt az együttesből, köztük az a felnőtt nő testvérpár, akik már egy korábbi táborban láttak „szexuális-jellegű abúzus” gyanúját felvető kapcsolatot a férfi és egy gyerek között.

Lapunk természetesen megkereste a MÁV Zrt.-t, is amely az alábbi válasz szó szerinti közléséhez ragaszkodott az üggyel kapcsolatban:

A cikkben szereplő eset több évvel ezelőtt történt a Gyermekvasút mellett működő, alapítványi fenntartású zenekar nyári táborában. Az azóta eltelt időben több vezetőváltásra és szervezeti átalakításra sor került a vasúttársaság és a Gyermekvasút vonatkozásában is. Amint a vasúttársaság jelenlegi vezetése értesült az esetről, azonnal belső vizsgálatot indított, azzal párhuzamosan pedig rendőrségi feljelentést tett. Fontos hangsúlyozni, hogy a cikk forrásaként idézett személy következetes szóhasználatával szemben pedofil bűncselekmény gyanúja nem merült fel, olyan eseté azonban igen, amelyben egy felnőtt önkéntes viselkedése szégyenérzetet, bizonytalanságot, rossz érzést keltett kiskorú táborozókban. A MÁV a gyermekek testi-lelki biztonságát illetően a zéró tolerancia elvét és gyakorlatát követi, ezért ez önmagában is elegendő indok volt a belső vizsgálat elindítására és a nyomozóhatóság bevonására. A vizsgálatok idejére a zenekar működését a MÁV vezetése felfüggesztette. Minderről – és a döntés okáról – a gyermekvasutas szülők azonnal már hónapokkal ezelőtt tájékoztatást kaptak. A kép teljességéhez hozzátartozik, hogy az eset hátterében – a zenekar vezetésével összefüggő, utóbb rágalmazási perig fajuló – személyes konfliktus is meghúzódik. Mindezen körülmények mérlegelése, az átadott belső vizsgálat eredményeinek kiértékelése és a további vizsgálati eljárások lefolytatása a rendőrség joga és kompetenciája. Amint a nyomozóhatóság vizsgálata lezárul, haladéktalanul tájékoztatást nyújtunk a nyilvánosságnak.