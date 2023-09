Nyílt levelet írtak a METU hallgatói a dékánnak, magyarázatot várnak az oktatók távozására

A transzparens kommunikáció elmaradt, a képzés jövője bizonytalanná vált – többek között ezekre a megállapításokra jutottak a Budapesti Metropolitan Egyetemen kommunikációt és médiatudományt tanuló mesterszakos hallgatók, akik két héttel az őszi szemeszter kezdete előtt az Index cikkéből tudták meg, hogy távozik az intézmény több meghatározó oktatója. Az érintett hallgatók nyílt levélben fordultak a dékánhoz, a Kovács Attilának címzett írást lapunknak is továbbították.

Nyílt levelet írtak a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatói Kovács Attila dékánnak nem sokkal azután, hogy kiderült: több oktató is távozik a felsőoktatási intézményből.

Mint arról elsőként beszámoltunk, búcsúzik többek között Murai András, aki 2010 óta vezette a Kommunikációtudományi Intézetet, de elköszönnek két másik meghatározó oktatótól, Gócza Anitától és Gayer Zoltántól is. A METU lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy a kar átalakítását „a kor és a hallgatók folyamatosan változó igényei” hívták életre, ezért tett a szenátus javaslatot a közös megegyezéssel történő jogviszony-megszüntetésre.

A történtek után az oktatók írásban fordultak a dékánhoz, így tettek most a hallgatók is, akik levelüket, illetve petíciójukat az Indexnek is továbbították.

„Mi, a Budapesti Metropolitan Egyetem (a továbbiakban: METU vagy Egyetem) Kommunikáció és Médiatudomány mesterszakos hallgatói a 2023. évi őszi szemeszter kezdete előtt mindössze két héttel, 2023. 09. 01. napon a sajtóból értesültünk arról, hogy az Egyetem megvált a szakképzésünk egy legjelentősebb oktatójától, Dr. Murai András egyetemi docenstől, valamint két fő további oktatótól is.

Szakmai képzésünk jövője, színvonala vonatkozásában jelentős veszteségként éljük meg az Egyetem döntését Dr. Murai András tanár úr és oktatótársai elbocsátása miatt, és aggodalmunkat fejezzük ki azért, hogy az eddig megszokott és részünkről az Egyetemtől elvárt szakmai színvonal ezt követően várhatóan jelentősen csorbul, a képzés jövője bizonytalanná vált.

Az Egyetem számára is nyilvánvalónak kellett lennie, hogy Dr. Murai András a Kommunikáció és Médiatudomány mesterszak meghatározó oktatója, aki emberi és szakmai értékeivel méltán kivívta a hallgatók elismerését, és nagyban hozzájárult a képzés magas színvonalához, elbocsátása az Egyetem és a hallgatók érdekei ellen hat.

Sérelmezzük és kifogásoljuk, hogy az Egyetem részéről – különösen méltatlan módon szakmaiságukhoz – a transzparens kommunikáció elmaradt, a képzésben részt vevő hallgatókat sem a döntést megelőzően, sem utólagosan nem tekintették partnernek, semmiféle tájékoztatást nem kaptunk, miközben feltehetően az Egyetem számára is nyilvánvaló, hogy a képzésben meghatározó oktatók elbocsátásával döntésüknek komoly hatása lehet a szakmai képzésünkre, a médiatudomány terén való fejlődésünkre” – fogalmaztak.

Tájékoztatást várnak a valós okokról

A mesterszakos hallgatók a levélben kitértek arra is, hogy a METU által kommunikált közös megegyezés azt a látszatot kelti, hogy összességében a felek egyező akaratából szűnt meg a munkaviszony. Ezzel szemben álláspontjuk szerint nyilvánvaló, hogy az efféle közös megegyezés legfeljebb jogi relevanciával bír, és az aligha tükrözi Murai András és oktatótársai valós szándékát.

Hallgatóikként visszautasítjuk ezt a kommunikációt, amely méltatlan valamennyi érintetthez

– írták, majd kijelentették azt is, hogy a meghatározó oktatók távozása semmilyen szinten nem szolgálja a kar fejlődését, sőt a szenátus döntése éppen ellenkező hatást vált ki, az oktatókkal szolidaritást vállalnak.

A hallgatók a nyílt levél végén arra kérték az egyetem vezetését, hogy a jövőben kiemelten vegyék figyelembe a hallgatók érdekeit és a szakmai képzés színvonalának emelését, a konkrét esettel összefüggésben pedig további magyarázatot várnak.

„Elvárjuk, hogy az Egyetem adjon nyílt tájékoztatást – www.metropolitan.hu honlapon közzétéve a 2023/24 őszi szemeszter kezdetéig – Dr. Murai András munkaviszonya megszüntetésének valós okairól, gyakorlati információt a két hét múlva kezdődő 2023. évi őszi szemeszter tartalmáról, beleértve mind az oktatók személyét és az általuk oktatott tárgyakat” – tették hozzá.

Mint ismert, a megújult Marketing- és Kommunikációtudományi Intézetet ezentúl dr. Dér Cs. Dezső vezeti, aki 2008-tól főállású oktatóként vesz részt az egyetem életében marketingterületen, elsősorban reklám és PR szakirányon.