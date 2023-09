Borkai Zsolt azt állítja, azért tiltatta le a partizános interjút, hogy vágatlanul kerüljön ki

Mint ismert, a Partizán mintegy öt és fél órás életútinterjút készített Borkai Zsolt korábbi győri polgármesterrel. A beszélgetésben többek között szó volt Borkai tornászmúltjáról, a 2019-es jachtozásról, a prostitúcióról, arról, hogy kik állhatnak „az Ördög ügyvédje” nevű blog szivárogtatása mögött, valamint beszélt róla, hogy az elmúlt években többször is megpróbálta elérni Orbán Viktort, de nem kapott választ a miniszterelnöktől.

Az interjúban Gulyás Márton azzal is szembesítette Borkait, hogy polgármesterként többször olyan vállalkozókkal hajókázott, akik részben közpénzből gazdagodtak. Továbbá azzal, hogy a fia éveken át havi egymillió forintot kapott egy Rákosfalvyhoz kötődő, offshore-hátterű cégből, aminek nem is volt bevétele.

Borkai Zsolt most közösségi oldalán bejegyzést tett közzé a „Partizán-interjú margójára” címmel. Ebben arról ír, hogy a Partizán csapata minden interjút szerkesztve, vágva közöl (jegyezzük meg, hogy előfizetőik a teljes interjúkat vágatlanul is vissza tudják nézni). Borkai már az interjú alatt is úgy érezte, hogy Gulyás Márton rosszindulatú és szenzációhajhász.

Ha vágják az interjút, szövegkörnyezetükből kiragadott mondatokat, gondolatokat rosszindulattól vezérelve tesznek egymás mellé, akkor sosem derül ki a valóság

– véli Borkai, aki megjegyezte, hogy nincs takargatnivalója, ezért vállalta az interjút.

Viszont tudtam, ha kérem az interjú »letiltását«, akkor a csapat csak azért is leközli, vágatlanul. Ezt másként nem lehetett volna elérni. Örülök, hogy végül a teljes, vágatlan anyag került ki

– tette hozzá.

Az Index videórovata nemrégiben ellátogatott Győrbe, ahol Borkai Zsolttal beszélgettünk. A korábbi fideszes politikus elmondta lapunknak, hogy az önkormányzati választásokon függetlenként térne vissza Győr élére, ehhez azonban le kellene győznie utódját, a kormánypártok által támogatott Dézsi Csaba Andrást, illetve egy helyi újságírót, Pintér Bencét is.

Az Index videóriportját a Rába-parti városból ide kattintva nézheti meg.