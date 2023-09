A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint ma reggel 7 óra után nem sokkal 3,1-es magnitúdójú földrengés volt Szarvas közelében.

A földmozgást több településen köztük Szarvason, Csabacsűdön, Őrménykúton is érezhették.

Károkról eddig nem érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez.

Augusztusi földrengések az Alföldön

Több földrengés is történt az Alföldön a hetekben. A megszokottnál jóval nagyobb földrengést lehetett észlelni szintén Szarvas környékén augusztus 19-én délelőtt. Több városból is jelentették, hogy érezték a rengést. Mint később kiderült, valójában két különböző földrengés is volt, alig pár percnyi különbséggel.

Augusztus 23-án újabb utórengés követte a Szarvas környéki rengéseket. Délelőtt egy 1,9-os magnitúdójú földrengés pattant ki a térségben.

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium magyarázata szerint a magyarországi földrengéseket az Adriai-kőzetlemez mozgása okozza. Ennek következtében ugyanis a Kárpáti-öblözetben található két nagyobb szerkezeti egységet, az Alcapát és a Tisza–Dácia-egységeket folyamatosan a stabil európai platformnak préseli, és azokban feszültséget halmoz fel.