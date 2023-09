A magyar gyógyszeripart méltatta Szijjártó Péter egy üzem átadásakor

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Sanofi francia gyógyszeripari vállalat üzemének megnyitóján bejelentette, hogy új gyártósort építettek előretöltött steril fecskendők előállítására, valamint beszélt a magyar gyógyszeripar teljesítményéről is.

A Sanofi üzemének megnyitóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy a nyolcmilliárd forintos beruházás keretében új gyártósort építettek előretöltött steril fecskendők gyártására – számolt be az MTI.

A Sanofi miskolci üzeme nyolcmilliárd forintos beruházással vezető lesz a vérhígító injekciók európai gyártásában, ami fontos lépés az ország stratégiai kapacitásainak kiépítése terén is

– mondta a tárcavezető. Hozzátette, hogy így másfélszeresére nő az eddigi kapacitás, ezáltal szerinte majd többen férhetnek hozzá az életmentő véralvadásgátló készítményekhez.

A Sanofi cég projektjét a kormány 1,5 milliárd forinttal támogatta.

Szijjártó a magyar gyógyszeripart méltatta, és közölte azt is, hogy az ágazat tavaly rekordot döntött, termelési értéke elérte az 1250 milliárd forintot. Elmondta, hogy a magyar gyógyszeripar 86 százalékos exporthányaddal dolgozik.

Beszámol arról is, hogy tavaly megdőlt a beruházási rekord is 6,5 milliárd euróval, és idén ennek duplája is reálisnak látszik.

Ez, azt gondolom, hogy kellő mértékben alátámasztja azt a vélekedést, hogy Magyarország, a magyar gazdaság továbbra is vonzó a nemzetközi beruházói közösség számára

– mondta.

Azért is fontos ez, mert a mostani rendkívül turbulens nemzetközi gazdasági viszonyok közepette a beruházások jelentik a legjobb eszközt arra, hogy az ország gazdasága növekedési pályán tudjon maradni, új munkahelyeket tudjunk létrehozni

– tette hozzá.