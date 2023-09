YoUDay – avagy mire jó egy stadion a meccsen kívül?

Hét évet kell visszautazni az időben az első yoUDayig, amely, mondhatni, még egészen más volt, mint az elmúlt évek stadionshow-i: főként a színpad és a küzdőtér ment át jelentős átalakuláson, hogy még nagyobb élményt nyújtson a helyszínen bulizó több mint 20 ezer egyetemi polgárnak.

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja felidézte, hogy az intézmény mintegy tizenöt éve alkotta meg átfogó sportkoncepcióját, amely amerikai mintákat alapul véve egy sportra épülő brand létrehozását és a közösségfejlesztést tűzte ki célul.

A Debreceni Egyetem az elmúlt évtizedekben mindig is hazánk egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye volt mintegy 30 ezres hallgatói létszámával és több mint tízféle tudományterületével. Egy ilyen széles spektrumú oktatási és kutatási közösséget csakis a megfelelő közös pontok megtalálásával tudunk fenntartani. Ez pedig nem más, mint a sport és a kultúra. Az elmúlt bő tíz év kemény munkája meghozta a gyümölcsét: egyetemi sportegyesületünk, a DEAC ma már 33 – köztük több első osztályban játszó – szakosztállyal és mintegy 3000 igazolt sportolóval büszkélkedhet, telt házasok az egyetemi színház, az oDEon előadásai, és minden évben megtöltjük a Nagyerdei Stadiont a tanévnyitó stadionshow, a yoUDay alkalmával

– fejtette ki Bács Zoltán.

Az egyetemi vezető elárulta, hogy a rendezvény sikerének titka, hogy a hallgatókkal, oktatókkal, dolgozókkal és az egyetem köznevelési intézményeiben tanuló diákokkal együtt mintegy 48 ezer fős egyetemi polgárság minden rétege magáénak érzi a műsort. A hallgatóknak a Campus Fesztiválon is fellépő mai kedvenceket, az idősebb korosztálynak a nagy klasszikusokat hozzák el, nem maradhat ki a műsorból a DEAC és a DVSC, na és persze gondolnak hazánk legnagyobb létszámú külföldi hallgatói közösségére is, hiszen a DE-en jelen lévő 119 ország hallgatói is a rendezvény részesei.

Együtt erősebbek vagyunk

Szeptember 13-án, szerdán immár hetedik alkalommal töltik majd meg az egyetemi dolgozók és hallgatók a Nagyerdei Stadiont, hogy újra egy felejthetetlen estét töltsenek együtt. Fellép a Valmar, Dzsúdló, Korda György és Balázs Klári, valamint a műsor állandó zenekarával – az egyetem Lovarda Kulturális és Konferenciaközpontjában 1999-ben alakult Abrakazabrával – koncertezik Csepregi Éva és Végvári Ádám, Nagy Feró, valamint Zalatnay Cini is.

A yoUDay idei mottója We are stronger together, azaz együtt erősebbek vagyunk. Központi elemeként a külföldi hallgatók ezúttal is nemzetük zászlaját a magasba emelve vonulnak majd végig a hatalmas színpadon, így hangsúlyozva a nemzetközi összetartozást. Ahogyan tavaly, úgy most is 119 lobogót visznek majd a hallgatók, a Debreceni Egyetemen tanuló összes nemzet képviselteti magát. A több mint kétórás, monumentális programban idén is szerepel a látványos és sokak által várt lézershow.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Debreceni Egyetem közreműködésével jött létre.