Megvan, miről beszélhet Orbán Viktor szombaton

„Ahol a haza, ott a szabadság” – ez lesz a szombaton megrendezett kötcsei piknik mottója, és vélhetően annak a beszédnek a központi üzenete is, amelyet Orbán Viktor továbbít az eseményen.

Előzőleg már írtunk arról, hogy a miniszterelnök beszédet mond szombaton, és eközben az ellenzék is újjáéleszti az egyik hagyományos rendezvényét.

A Magyar Nemzetnek az Orbán-beszéd előtt nyilatkozva ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője beszélt arról, hogy mire lehet számítani a miniszterelnöktől. Mint mondta, a zárt körű eseményen Orbán Viktor rendszerint az elkövetkező időkre határozza meg a kormányzati feladatokat és a követendő politikai irányvonalat, miközben bel- és külpolitikai helyzetértékelést ad és beszél a magyarság sorskérdéseiről.

Mint mondta, a kötcsei pikniken a Fidesz tagjai hagyományosan szellemi muníciót, politikai iránymutatást kapnak a miniszterelnöktől és a többi vezetőtől. Szerinte a kormányfő akár azokat a gondolatokat is kifejtheti majd bővebben, amelyről Tucker Carlson amerikai műsorvezetőnek beszélt augusztus végén.

Ifj. Lomnici Zoltán arra is kitért, hogy az idei kötcsei piknik mottója az „Ahol a haza, ott a szabadság” mondata lesz, vagyis a szuverenitás, a nemzeti érdekek minden más elvárás és érdek elé helyezése lesz a középpontban, és valószínűsíthető, hogy a beszéd narratíváját is e köré fogja felépíteni a miniszterelnök. Szerinte a beszéd legfontosabb, leginkább aktuális témája az ukrajnai háború és annak Magyarországra gyakorolt biztonsági-gazdasági hatásai lehetnek, de szó eshet a migrációról és a kontinentális energiaválságról is.

Szó eshet még a szlovákiai és lengyelországi választásokról, a jövő évi magyarországi EP- és önkormányzati választásokról, továbbá az Egyesült Államok és Magyarország diplomáciai csörtéiről, illetve az uniós források helyzetéről is – vázolta a Századvég jogi szakértője.

Az Index helyszíni tudósítója szombat reggel arról számolt be, hogy a tüntetők idén is igyekeznek megzavarni a kötcsei pikniket, és már várják Orbán Viktort, hogy kritikai észrevételeiket kifejthessék a miniszterelnök irányába.