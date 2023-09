Orbán Viktor elmondta, meddig akar miniszterelnök lenni

Mint arról beszámoltunk, a hétvégén a kormánypártok politikusai és támogatói Kötcsén gyűltek össze, és Orbán Viktor beszédet is mondott, de csak zárt körben.

A beszéd tartalma nem látott napvilágot, a Telex azonban most publikált néhány részletet. A portál szerint Orbán Viktor egyrészt azt mondta, hogy

2034-ig tervezi kormányozni Magyarországot.

Orbán Viktor korábban, a 2018-as választás után azt mondta, hogy 2030-ig tervez. A Telexnek nyilatkozó résztvevők szerint most az új, 2034-es céldátumot azzal indokolta, hogy a háború és a koronavírus-járvány elvett tőlük négy évet.

Beszélt arról is, hogy az elmúlt időszakban csökkent ugyan a kormány népszerűsége, de szerinte nem annyira, mint más európai kormányzó pártoké. Példaként Németországot említette, ahol az ellenzéki pártok népszerűsége már nagyobb, mint a kormányzó pártoké. A Fidesz népszerűségvesztésének fő okaként a gazdasági nehézségeket jelölte meg. Kitért arra is, hogy tíz év után most először csökkent a reálbérek értéke, de azt is hozzátette: szerinte az év végére megfordul a tendencia, és újrakezdődik a növekedés.

15 pontos nagy terv, visszahozná a kiegyezéskori Magyarországot

Úgy tudni, hogy Orbán Viktor arra is kitért: a kormánypártok azért is maradhattak ennyire erősek, mert az ellenzék gyenge, és a kormány nem vezetett be megszorításokat. Beszélt arról, hogy komoly veszélyt lát Európa iszlamizációjában, és szerinte keresztény közösségek fognak emiatt Magyarországra menekülni nyugatról.

A jövőre vonatkozóan állítólag azt mondta, hogy „nagyok, erősek és gazdagok akarunk lenni”, és ehhez van egy 15 pontos nagy terve is, amelynek része többek közt a demográfiai fordulat elérése, a munkaalapú gazdaság létrehozása, a nemzet iparosítása, a magyar vállalkozások külföldi terjeszkedése, a hadsereg fejlesztése, a digitális állampolgárság bevezetése és az energetikai önellátás elérése is.

Végezetül azt mondta, hogy szerinte a jelenlegi világgazdasági és világpolitikai helyzet nehéz, de rengeteg lehetőséget is kínál, és az a célja, hogy Magyarország olyan erős legyen, mint 1867-ben, az osztrák–magyar kiegyezés idején volt.

Megkérdeztük Orbán Viktor sajtófőnökét, ezt válaszolta

A beszéd konkrét tartalmával kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Miniszterelnökségnek, a Miniszterelnöki Kabinetirodának és a miniszterelnök sajtófőnökének, Havasi Bertalannak is. Megkérdeztük, hogy meg tudják-e erősíteni, hogy a fentiek elhangzottak, vagy rendelkeznek-e a beszédről akár csak egy rövidebb leirattal, amelyet el tudnak juttatni hozzánk.

Havasi Bertalan kérdéseinkre reagálva azt válaszolta:

Mivel a kötcsei találkozó hagyományosan zárt körben zajlik, a résztvevők tartják magukat ahhoz, hogy nem tájékoztatják a nyilvánosságot az ott elhangzottakról. Erre nekem sincs lehetőségem.

(Borítókép: Orbán Viktor kormányfő előadása a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2023. szeptember 9-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán / MTI)