Nem engedtek oda egy kiskorút a szépirodalmi könyvekhez a gyermekvédelmi törvény miatt

A Facebook-oldalán számolt be róla Hadházy Ákos, hogy az eset után az Alexandra bolthálózat vevőszolgálatával is levelezett a szülő, a levélváltást pedig el is juttatták a politikushoz. Az eset Budapesten, az Ázsia Centerben található könyvesboltban történt.

A könyvesbolt ügyfélszolgálata levélben sajnálatát fejezte ki, hogy kellemetlen élményben volt része a szülőnek.

Sajnálatos, hogy a hatályos jogszabályi környezetben (gyermekvédelmi törvény 6/A §, kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó kormányrendelet 20/A §) a nem egyértelmű szabályozás miatt kénytelenek voltunk olyan intézkedéseket bevezetni, melyeket értelmezésünk szerint a jogszabályok betartása feltétlenül szükségessé tesz

– írták.

Érdekesség, hogy az Alexandra szerint a jogszabályok egyértelműek, míg korábban éppen azért érte sok kritika a törvényt, mert értelmezhetetlen.

A jogszabályok egyértelműen előírják azt, hogy a 18 éven aluli gyermekek számára bizonyos tartalmak elérhetővé tétele tilos. Úgyszintén előírják, hogy az ilyen tartalmakat hordozó termékek a többi terméktől elkülönítve, csak zárt csomagolásban forgalmazhatók

– közölte az ügyfélszolgálat.

A könyvesboltok fóliázva, elkülönítve és jelöléssel ellátva helyezik el a gyermekek számára készült könyveket, amelyek a jogszabály által tiltott tartalmakat hordoznak. Sőt, azokat is, amelyek nem a gyermekek számára készültek, de tartalmuk miatt azokat kiskorúak számára nem szabad elérhetővé tenni.

Sajnálatos, hogy a forgalmazott kiadványaink igen nagy része beleesik ezen kategóriákba. Levelében foglaltakat átgondolva munkatársainkkal ismételten egyeztetjük a követendő helyes eljárást, és bízunk abban, hogy a jogszabályok betartására irányló erőfeszítéseink nem keltenek vásárlóinkban további kellemetlen érzést, és a vásárlás élménye továbbra is elérhető marad

– írták.