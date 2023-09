Botka Lászlóra fogad a Fidesz Szegeden

A 2024-es választások egyik legizgalmasabb helyszíne Csongrád-Csanád vármegye lesz újra. A térségben országosan is jegyzett politikusok szállnak ringbe, hogy megmérettessék magukat. Az egyikük Botka László, Szeged polgármestere. Az Index információi szerint a Fidesznek három aspiránsa van, de mindannyian súlytalanok a közéletben. A Tisza-parti város ugyanakkor komoly kormányzati fejlesztések előtt áll.

Könnyen lehet, hogy 15 év múlva Botka László Szeged polgármestereként megy majd nyugdíjba. A jogász végzettségű városvezető egyetemistaként, 18 évesen lépett be a Magyar Szocialista Pártba (MSZP), 21 esztendős korában, 1994-ben ő volt a legfiatalabb országgyűlési képviselő a parlamentben. 2002-ben választották meg a szegediek polgármesternek, és azóta töretlen a bizalom az 50 éves politikus iránt.

A Fidesz receptje pepitában is működik

Úgy tűnik, a Fidesznek nincs ellenszere Botka Lászlóval szemben: az eddigi helyhatósági választásokon a párt szavazóinak egy része is a baloldali polgármesterre adta inkább a voksát. Ennek egyik oka: a helyi Fidesz. A Bartha László polgármester (1998–2002) vezette Fidesz városi botrányai kinyírták a jobboldalt Szegeden, és úgy tűnik, a mai napig nem sikerült rendezni a sorokat. A másik ok: a polgármester személye.

A lendületes, karizmatikus, ugyanakkor szinte autokrata, sokszor merev és karcos stílusú Botka László Orbán Viktor hatalomtechnikai fogásait ültette át a helyi közéletbe.

Elég csak megnézni egy szegedi képviselő-testületi ülést, ahol a polgármester egy-két mondattal fegyverzi le, valamint teszi helyre a kellemetlenkedő jobboldali képviselőket. De a város működtetésében is „katolikusabb a pápánál”.

Botka László 2017-ben maga jelentkezett be az MSZP miniszterelnök-jelölti posztjára, megdöbbentve lépésével párttársait és a közvéleményt is. Rövid időn belül azonban be kellett látnia, hogy a Rákosi elvtárstól kölcsönzött „Fizessenek a gazdagok” szlogenje nem túl nyerő a középosztály számára. Visszalépett mint miniszterelnök-aspiráns, majd 2019-ben – az önkormányzati választások után néhány nappal – bejelentette a kilépését az MSZP-ből.

A szegedi ellenzéki pártok – a Jobbiktól a Demokratikus Koalícióig – beálltak Botka László mögé, aki a 2019-es győzelme után a közgyűlésben megalakította az Összefogás Szegedért Egyesület frakcióját. Botka László az Összefogás jelöltjeként indul 2024-ben.

A matek és a közéleti ugródeszka

„Nincs elengedett meccs a Fidesznél! Ők is – hasonlóan a többi párthoz – nyerni szeretnének a jövő júniusi helyhatósági választásokon” – nyilatkozta az Indexnek Kiszelly Zoltán politológus. A Századvég politikai elemzési igazgatója hozzátette: egy polgármesteri pozíció kiváló ugródeszka lehet az országos politikai életbe. Jó példa erre Lázár János egykori hódmezővásárhelyi polgármester vagy Karácsony Gergely, Zugló volt vezetőjének esete.

Ez csupán matematika

– reagált a politológus arra a kérdésre, miszerint a Fidesz elengedte-e a küzdelmet Budapesten és néhány vidéki városban. Szerinte a Fidesznek olyan jelöltet kell találnia, aki a 41 százalékos fővárosi bázison túl is képes voksokat szerezni, Tarlós István egykori főpolgármester ugyanis meg tudta szólítani a liberális és a baloldali szimpatizánsokat egyaránt.

A Fidesz vezetése azokat a jelölteket szereti, akik becsülettel beleállnak a kampányba, végigviszik, még ha hendikeppel is indulnak

– magyarázta Kiszelly Zoltán, aki emlékeztetett arra, hogy Schmitt Pál vállalta a megmérettetést Demszky Gábor főpolgármesterrel szemben. „Később köztársasági elnök lett belőle” – tette hozzá a politológus.

Három jobboldali (ön)jelölt Szegeden

Úgy tűnik, Szegeden 2024-ben sem lesz olyan jobboldali jelölt, aki sikeresen szállna szembe Botka Lászlóval.

Az Index információi szerint a városban három jobboldali aspiráns van: ketten a Szegedi Tudományegyetem felső vezetéséből, egy személy pedig Kiss-Rigó László megyéspüspök környezetéből.

Botka Lászlót – Karácsony Gergellyel ellentétben – a kormányzati kommunikáció egy sikeres városvezetőként aposztrofálja. „Mondjuk Botka Lászlóval, Szeged polgármesterével nem voltunk és valószínűleg nem is leszünk már egy pártban, de soha olyan, hogy Szeged a fizetőképtelenség határára került volna, vagy csődbe ment volna nem volt, fel sem merült. Én is úgy gondolom, hogy vannak olyan városvezetők, akik képesek felelősen gazdálkodni és kormányozni a városukat, de ilyen felelős gazdálkodás Budapesten nem zajlott” – fogalmazott Gulyás Gergely a július 6-i Kormányinfón.

Korábban Orbán Viktor miniszterelnök – Lázár János társaságában – tett látogatást a szegedi Városházán, ahol Botka polgármester fogadta őket. Lázár János a napokban a hódmezővásárhelyi Rádió7 stúdiójában arról beszélt, hogy az államnak, a kormányzatnak és az országnak érdeke fűződik Szeged fejlődéséhez.

A miniszter hozzátette, hogy a városvezetéssel nagy tervek vannak kibontakozóban. Lázár János szerint komoly gazdasági fejlődés és fejlesztés jöhet Szegedre a kormány segítségével.