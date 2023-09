A világ egyik legnépszerűbb napszemüvegmárkájára esküszik immár jó ideje Orbán Viktor. A miniszterelnök a hétvégén a kötcsei találkozóra érkezve „mutatta meg” közelebbről is a fotósoknak a napszemüvegét, de saját Facebook-oldalára is egy olyan képet töltött fel a találkozóról, amelyen ebben feszít. A szemüveg egyébként egy Oakley Holbrook Steel Prizm márkájú lehet a fotók alapján, amelyet a különböző webáruházakban már 50-60 ezer forintért meg lehet vásárolni. A kicsit eltérőbb kialakítású Oakley Holbrookokat akár 35 ezer forintért is meg lehet venni, ám ezek szárán a márkajelzés ezüstszínű, nem pedig fekete, mint a kormányfőén.

Hogy pontosan mikor vásárolta meg a miniszterelnök a napszemüveget, nem tudni, de néhány éve már biztosan meglehet, hiszen a 2021-es kötcsei találkozóra is valószínűleg ebben – de legalábbis ugyanilyenben – érkezett, mint ahogy tavaly is így bukkant fel a somogyi településen. Idén nyáron pedig Tusnádfürdőn mutatta meg a darabot a közösségi oldalán a miniszterelnök: fotósa külön képként töltötte fel az összecsukott napszemüveget és Orbán szalmakalapját, amelyeket az érkezésekor viselt.

Az Index által megkérdezett stílusszakértő szerint a napszemüveg egy tökéletes multifunkcionális kiegészítő, mivel megvédi a szemünket a káros UV-sugaraktól, miközben egy csipetnyi stílust tud hozzáadni a megjelenésünkhöz.

A miniszterelnök egy klasszikus modellt választott, ami valószínű, jól beilleszthető a ruhatárához. A szemüveggel nekem nincs problémám, hiszen a keret kiválasztásánál az elsődleges szempont az arcforma, és ahhoz illik ez a fajta modell.

Horvátországban vette az előzőt

Orbán Viktor egyébként korábban nem fordított kiemelt figyelmet az olyan kiegészítőkre, mint például a napszemüveg. A Bors 2015-ös cikkében kérdezett rá a kormányfő sajtósánál például a fejre simuló darabra, amelyről kiderült, hogy egy adriai kikötőben vette a miniszterelnök, és mindössze nyolc euróba került, gyermekei pedig kifejezetten próbálták lebeszélni a vásárlásról.

Azóta, úgy tűnik, többet ad a családja vagy pedig más tanácsadók véleményére, mert az Oakley minden tekintetben előrelépés, és stílusosabb megjelenést is biztosít a politikusnak.

Az Oakley egyébként a hírességek körében is rendkívül népszerű, Orbán Viktoréhoz kísértetiesen hasonló – csak a márkajelzés színében eltérő – darabot hordott már korábban Robert Downey Jr. amerikai színész és Sébastien Loeb francia autóversenyző is.

Pilótáké a világ

De milyen stílusú szemüvegeket hordanak a világ vezetői? Joe Biden amerikai elnök Orbán Viktorral ellentétben nem a szögletes napszemüvegekre esküszik, régóta hord úgynevezett aviátor stílusú, azaz pilóta-napszemüveget. A The New York Times korábban el is nevezte Aviator Joe-nak az elnököt a Ray-Ban márkájú szemüvegei miatt. Érdekesség, de Orbán Viktor jóbarátja és politikai harcostársa, Donald Trump amerikai elnök nem hord napszemüveget, legalábbis hivatalos megjelenéseikor szinte sosem lehetett sötétített lencsével látni.

Biden egyébként másokkal is szeretné megkedveltetni a pilóta-szemüveget: néhány éve ajándékként adott egy ilyet Vlagyimir Putyinnak is. Az orosz elnök viszont a keskenyebb és görbítettebb fazonra esküszik, mint amilyenek a Cartier napszemüvegei. Az aviátor stílust részesíti előnyben ugyanakkor Emmanuel Macron francia elnök és Recep Tayyip Erdogan török államfő is.

