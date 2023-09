Cégvezetéstől eltiltott személyből lett Fidesz-vezető

Az a Szegedi Balázs lett a Fidesz békéscsabai szervezetének elnöke, akit a bíróság korábban három évre, 2024. december 28-ig eltiltotta a cégvezetéstől, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kétmillió forintos követelést jelentett be a kényszertörlés alá került cég ellen, melynek vezető tisztségviselője volt – írja a Magyar Narancs.

A szóban forgó cég a Dél-Békési Turisztikai Szolgáltató Szociális Szövetkezet, amely tulajdonrésszel bírt abban a 2018 június 21-én jogerősen megszűnt Paprikert TÉSZ Kft.-ben, amely a Simokna-ügy kulcsszereplőjeként vált ismertté.

A Paprikakert TÉSZ kulcsszerepet játszik a Simonka és társai ellen a Fővárosi Törvényszéken folyó, bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalás miatti jelenleg is folyó perben. 2018 nyarát követően dőltek be azok a gazdasági társaságok, amelyekben a Paprikakert TÉSZ Kft. tulajdonrésszel rendelkezett, közülük is elsőként a Dél-Békési Turisztikai Szolgáltató Szociális Szövetkezet