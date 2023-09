Kajdi Csaba Karácsony Gergelynek a villamoson: Bilincsben levezettetlek

Kajdi Csaba és Karácsony Gergely közt néhány hete alakult ki egy kisebb konfliktus a budapesti tömegközlekedéssel kapcsolatban. Akkor vetődött fel az ötlet, hogy utazhatnának egyet közösen

„Csináljunk egyszer közösen egy videót egy villamoson – dobta fel a labdát a Kajdinak szánt videója végén Karácsony Gergely, mire az influenszer azt válaszolta:

Hát kapaszkodjál meg, állok elébe, Anyukám. Úgy fel fogunk ülni a villamosra, hogy megőrülsz.

Szerda délután ez meg is történt, amiről Kajdi Csaba töltött fel videót az internetre. Elmondta azt is, hogy a Geszti Pétertől kapott bérletével használta a tömegközlekedést, majd viccelődve megkérdezte, hogy Karácsony mivel utazik.

Van jegyed? Érted, bilincsben levezettetlek



– mondta, mire Karácsony megmutatta, hogy a BKK-applikációban van negyedéves bérlete. Ezután Kajdi a dugókról kérdezte Karácsonyt aki azt mondta: vannak az életben olyan helyzetek, amikor autóval kell menni valahova, de nem mindig.

Erre az influenszer azzal válaszolt, hogy neki a Lánchídon lenne a legegyszerűbb munkába mennie általában, és nem jó, hogy ahelyett nem tud másik hídon a belvárosba menni, csak kerülővel. Karácsony erre azt mondta, hogy a Lánchídat amúgy is inkább gyalogoshídnak alkalmas, és a szakmai szervezetek közül mindegyik támogatja azt, hogy onnan az autós forgalmat tiltsák ki. Hozzátette, hogy a Margit híd és az Erzsébet híd szerinte megfelelően pótolni tudja.

A főpolgármester azt is szóvá tette, hogy szerinte az influenszer igazságtalanul nevezte korábban „sz*rnak” a budapesti tömegközlekedést, és megjegyezte: „belegebedtek abba”, hogy jó legyen, de szerinte „elég jó” lett. Végül arról is beszélt, hogy szerinte Bécs lehet az a város, amely a hasonlóság miatt minta lehet Budapestnek is közlekedési szempontból, viszont ők sokkal több pénzből tudnak gazdálkodni.