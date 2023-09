Orbán Viktor: Hiába támadnak bennünket, ez csak megkeményít, nincs változás

A jövő veszélyben van, a fejlett világba beköszöntött demográfiai tél jégkorszakba fordul, és miközben kongatják a harangokat a klímaváltozás miatt, a világ valódi és visszafordíthatatlan változására alig figyel valaki – folytatta Novák Katalin.

A köztársasági elnök leszögezte, ha nincs gyermek, nincs jövő, a Földre is akkor van értelme vigyázni, ha van kinek továbbadni azt, ráadásul a demográfiai jégkorszak egyre védtelenebb állapotban ér minket.

Novák Katalin arra is felhívta a figyelmet, hogy korábban családellenes időket éltek, nőttek a családok anyagi terhei, megszűnt az alig megszokott biztonságérzet, történelmi mélyponton volt a gyermekvállalási kedv, akár úgy is tűnhetett, hogy a magyar családok lemondanak a jövőről, és a nemzet ügye is elveszett, de a magyar családok szabadságharcba kezdtek, kiálltak a biztonságos jövőért.