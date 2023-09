Több ezren tüntettek pénteken Budapesten az Egységes Diákfront felhívására a kormány oktatáspolitikája ellen. A demonstrálók előbb elfoglalták a Margit híd egy részét, majd a Kossuth térre vonultak, ahol beszédek hangoztak el. A Parlament előtti téren azonban nem értek véget a programok, a menet ugyanis csatlakozott Budán a Fridays For Future klímatüntetéséhez is. A hivatalos rendezvény lezárta után többen elindultak a Karmelitához, a rendőrök ugyanakkor útjukat állták a dühös fiataloknak, így ezúttal elmaradt a kordonbontás Orbán Viktor hivatala előtt. Videóriport.

Pénteken délután fél 5-től ismét tüntetés zajlott az oktatás helyzete miatt a fővárosban. Az esemény főszervezője az Egységes Diákfront nevű civilszervezet volt. A gyülekezőre a Margit híd budai hídfőjénél található Elvis Presley téren került sor, innen indult el a tömeg a Margit hídon át a Kossuth térre, ahol több felszólalást is meghallgatott a közönség. A parlament előtti oktatási demonstráció lezárta után a szervezők arra kérték a részvevőket, hogy vonuljanak tovább a Lánchídon át a Clark Ádám térre, majd az Alagút és az Attila utca sarkán felállított színpadhoz, ahol a Fridays For Future klímaaktivistái biztosították támogatásukról a pedagógusokat és a diákokat.

A tüntetésre Orbán Viktort is meghívták a szervezők, a miniszterelnök ugyanakkor – meglepő módon – nem jelent meg az eseményen. Többen ezért is indultak el aztán a hivatalos rendezvények lezárta után a Karmelita kolostorhoz, hogy ha már Orbán Viktor nem jött el, ők mennek el a miniszterelnökhöz. Erre azonban végül nem csupán azért nem kerülhetett sor, mert vélhetően péntek este már nem is tartózkodott a hivatalában a miniszterelnök, hanem mert a rendőrség sorfallal akadályozta meg a feljutást az épület közelébe.

