Méretes toronyházat húzhat fel az MBH Bank Budapesten

A csütörtöki Magyar Közlönyben derült ki, hogy egy új projekt került be a nemzetgazdaságilag kiemelt ügyeket felsoroló rendeletbe. Bár a jogszabály nem nevezi meg konkrétan, de a hvg.hu szerint

minden jel arra mutat, hogy az MBH Bank új székházáról van szó.

A jogszabályváltozás csak annyit említ, hogy a XIII. kerület 25801/6-os helyrajzi szám alatti „Bankszékház építésére irányuló beruházás" nevű projektről van szó. Ez – a nyilvánosan elérhető adatok szerint – a Róbert Károly körút és Váci út kereszteződése melletti Agora nevű projektet, annak is az Agora Sky nevű alprojektjét takarja.

Az MBH Bank júniusban jelentette be, hogy ezen a területen építi az új székházát, amely több toronyházból áll majd. Azt is közölték, hogy a területet egy külföldi befektetőtől veszi meg a holding (a hvg.hu szerint az Agora projekt a HB Reavis nevű nemzetközi cég, amely egy szlovák üzletember tulajdona). Az Agora honlapján már szerepel is egy három irodaházból álló látványterv.

Ebből is arra lehet következtetni, hogy a Magyar Közlönyben ismertetett új jogszabály az MBH székházára vonatkozik. A szabályozás szerint

a keleti torony 90 méteres, a középső torony 78 méter, a nyugati torony pedig 65 méteres lehet

Az építmények között nem kell távolságot tartani, a beruházásnak nem feltétele új közlekedési csomópont létesítése, infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, „út kialakítására vonatkozó egyéb előírás megvalósítása", illetve közútkezelői hozzájárulás megszerzése sem. Az építkezésnél a településrendezési tervben meghatározott bruttó alapterületi átlagérték és szintenkénti bruttó alapterületi átlagérték sincs korlátozva.

Budapesten viszonylag kevés 50 méter feletti építmény lehet egy gyűjtés szerint, de az Árpád híd pesti hídfőjénél már állnak nagy irodaházak: az Erste-torony, a Duna Tower és az Agora Tower egyaránt 60-65 méter között vannak. A szintén a közelben lévő Nyugdíjfolyósító székháza 73 méter. A város másik felén elhelyezett MOL-Campus viszont jóval nagyobb lett an 142 méteres magasságával.