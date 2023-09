Több millió forintot ajánlott fel az indulásért a fideszes politikus riválisának egy hangfelvétel szerint

A Válasz Online-hoz eljuttatott hangfelvételek szerint ötmillió forintot ajánlott Lévai István Zoltán fideszes önkormányzati képviselő a Kutyapárt jelöltjének, hogy induljon el a 2024-es önkormányzati választásokon. A hírre reagált Kunhalmi Ágnes is. Az országgyűlési képviselő szerint ennek ellenére is megverik majd a Fideszt.

Ötmillió forintot is hajlandó lenne fizetni a polgármesteri széket jövőre a XVIII. kerületben megcélzó fideszes Lévai István Zoltán a kutyapártos Aleva Mártának, ha utóbbi is elindulna a választáson, csökkentve a jelenlegi polgármester esélyeit – derül ki több hangfelvételből, amelyek a Válasz Online birtokában vannak.

Az érdekes hangfelvételek

A lap a beszámolójában kiemelte: „a kutyapártos csupán azért találkozott kétszer is a fideszessel, hogy bizonyítható legyen ezeknek a háttérmutyi-próbálkozásoknak a léte és mikéntje”. Szerintük a történet nem speciális eset, „a Fidesznek akár minden mérhető, külön induló kispártot érdeke lehet megkörnyékezni”.

Eredetileg az volt a terv, hogy a XVIII. kerületben indulok 2022-ben, ezért 2021-ben még ott szerveztem kutyapártos rendezvényeket. A Bókay-kertben, egy helyi fesztiválon például főzőversenyen vettünk részt. Ott ismerkedtem meg Lévaival. Attól fogva néha beszéltünk

– mondta a kutyapártos, hozzátéve: a fideszes az első perctől komoly politikai szereplőnek tekintette őt, „holott az én fő ambícióm az volt, hogy a Kutyapárt ne vérezzen el a választási törvény Volner-féle módosítása miatt”.

Majd ezt követően aláhúzta: Lévai kereste meg, hogy ha indulna a választásokon, akkor akár anyagilag is segítené.

A lap arra is kitért, hogy a kormánypártnak néhány szavazaton is múlhat egy-egy polgármesteri cím. Ezért is igyekezhettek, hogy induljon el a választáson Aleva Márta, így töredezne tovább az ellenzéki térfél.

Reagált Kunhalmi Ágnes

A választókerület ellenzéki országgyűlési képviselője, Kunhalmi Ágnes Facebook-bejegyzésében reagált a hírekre. Ebben úgy fogalmaz, hogy a Válasz Online-hoz eljuttatott hangfelvételek szerint ötmillió forintot ajánlott Lévai István Zoltán fideszes önkormányzati képviselő a Kutyapárt jelöltjének, hogy induljon el a 2024-es önkormányzati választásokon,

így növelve a Fidesz esélyeit a XVIII. kerületben.

Kunhalmi Ágnes szerint a Fidesz az elmúlt években mindent megtett azért, hogy akár kétes eszközökkel is visszaszerezze a kerületet. „Lehet, hogy ezért szokott a XVIII. kerületben annyi ismeretlen, senki által nem látott párt elindulni a választásokon? De ahogy eddig is, ezután is meg fogjuk verni a Fideszt. Lévai urat pedig felszólítom, hogy amennyiben a fentiek igazak, többé ne kérje semmihez a kerületiek felhatalmazását” – zárta posztját Kunhalmi Ágnes.