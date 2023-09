Lemondott a korrupciós botrányba keveredett fideszes képviselő

Mi is beszámoltunk róla, a fideszes politikus akár ötmillió forintot is hajlandó lenne fizetni a polgármesteri széket jövőre a XVIII. kerületben megcélzó fideszes Lévai István Zoltán a kutyapártos Aleva Mártának, ha utóbbi is elindulna a választáson, csökkentve a jelenlegi polgármester esélyeit – derül ki több hangfelvételből

Lévai István Zoltán, Budapest 15. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületének elnöke a mai napon a választókerületi elnöki tisztségéről lemondott, a Fidesz-párttagságát pedig megszüntette

– írta a Fidesz közleményében.

Korábban azt lehetett tudni, hogy a Kutyapárt tagja azért találkozott kétszer is a fideszessel, hogy bizonyítható legyen ezeknek „a háttérmutyi-próbálkozásoknak a léte és mikéntje”. Szerintük a történet nem speciális eset, „a Fidesznek akár minden mérhető, külön induló kispártot érdeke lehet megkörnyékezni”.

Az MKKP a 22 másik fideszes jelölttel is kávézna

Cikkünk megjelenése után az MKKP is reagált a hírre. A Kétfarkú Kutya Párt Központi Végrehajtása közleményét változtatás nélkül közöljük, hogy ezzel elkerülhessük a félreértéseket:

Jövő héten szeretnénk kávézni a huszonkét másik kerület fideszes polgármesterjelöltjével is.

