Mosogatás közben agyonlőttek egy 30 éves édesanyát Csejtén

A felvidéki Új Szó a pluska.sk alapján számolt be az esetről, amely még vasárnap késő délután történt. A golyó egy 48 éves férfi vadászpuskájából repült ki. Úgy tudni, hogy az illető – egy volt rendőr – épp a fegyverét tisztította a lakásában, amikor megpróbálta eltávolítani a puskába szorult golyót.

Akkor azonban a puska elsült.

A golyó kirepült a férfi házának ablakán, és egy másik lakóház ablakán hatolt be, eltalálva az ott épp mosogató fiatal édesanyát, Luciát. Szemtanúk szerint a nőnek ezután még volt ereje ahhoz, hogy kirohanjon a házból, és segítséget kiáltson, miközben megpróbálta letépni magáról a ruháját. Nem sokkal később azonban összeesett.

A szemtanúk szerint a kiérkező mentősök mindent megtettek, hogy megmentsék a nő életét: közel egy órán át próbálták újraéleszteni, de nem sikerült. A tragédiát a fiatal nő édesanyja is végignézte, ugyanis épp arra sétáltatta a kutyáját, és őt is a mentősöknek és pszichológusoknak kellett kezelniük. A 48 éves férfi (akinek, úgy tudni, volt engedélye a fegyver birtoklásához) feladta magát a rendőröknek, és maga is összeomlott a történtek után.

Az áldozat férjével és hároméves kislányukkal élt a lakásban. „Lucka óvónőként dolgozott, és a gyerekek imádták őt” – mondta a család egyik barátja. A rendőrség megerősítette, hogy valóban elsült egy fegyver, de az ügy érzékenységére, illetve a zajló vizsgálatra hivatkozva mindössze annyit árultak el, hogy a golyó 120 métert tett meg és több ablakon is áthatolt.

Egyesek kétségbe vonták azt, hogy valóban baleset történhetett-e. Az egyik szemtanú szerint a golyónak egy rendkívüli szűk röppályán kellett elhaladnia ahhoz, hogy így érjen célba. Egy biztonságpolitikai szakértő viszont azt mondta a pluska.sk-nak, hogy hihető a történet, miszerint csak véletlen sült el a fegyver, de a rendőrség megvizsgálja azt a forgatókönyvet is, hogy fennállhatott a szándékosság. Megjegyezte azt is, hogy a férfinak óvatosabban kellett volna eljárnia a fegyvere kezelésekor, és hogy ilyen fegyverbalesetek időről időre előfordulnak, az viszont ritka, hogy valakinek a halálát okozzák.