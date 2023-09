Nyolcmilliárd forintnyi kétes eredetű pénz segíthette a kormány kampányát

A 24.hu által említett összeg jóval nagyobb, mint amennyit az Állami Számvevőszék keres az ellenzéki pártokon (3,5 milliárd forint), vagy amekkora összegek a Karácsony Gergely-féle 99 Mozgalomhoz érkeztek. Közben a Civil Összefogás Fórum (CÖF), illetve a Megafon vagy a már megszűnt Aktuális Média nevű cég hatalmas hatást gyakorolhatott a választásokra.

Sőt, a lap szerint ez az összeg több mint kétszer annyi, mint amennyi a teljes ellenzék állami kampánytámogatása volt.

Pedig például az Aktuális Média nevű cég terjesztette a „miniferis” videókat 2022-ben, amelyek mindenki retinájába beleégtek, majd plakátokon is megjelent Mini Feri. Az utóbbi két évben több mint 700 millióval segítették külső forrásból a cég működését.

A Megafon pedig leuralta a Facebookot a kampányban, bár gyakran azt állítják, hogy magánadományokból működnek, de korábban a közérdekű adatok alapján felvetődött, hogy az Alapjogokért Központon keresztül valójában közpénzhez jutnak hozzá.

A Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft.-hez, nem tudni honnan érkeznek az adományok, de mindenképp érdekes, hogy a tulajdonos ügyvezetője Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója.

A cég beszámolóiban csak annyi érhető el, hogy az egyes években mennyi támogatásban részesültek, de nem tudni, ezek kitől érkeztek. Ez alapján 2022-ben 2,76 milliárd forint érkezett a Megafonhoz, 2021-ben 2,34 milliárd, 2020-ban pedig 250 millió forint.

A CÖF bevételei három forrásból származtak eddig:

rejtett, de főleg magánszemélyektől érkező adományokból,

állami cégektől (például az MVM-től és a Szerencsejáték Zrt.-től) és

a Fidesz alapítványától, a kötcsei találkozót is szervező Polgári Magyarországért Alapítványtól (SZPMA).

Azonban a CÖF-höz érkező támogatások között a magánadományok vannak többségben, illetve kisebb részben az olyan támogatások, amelyek „feladója” nincs megjelölve, így kevésbé átlátható a szervezet. A CÖF-höz 2011 óta több mint kétmilliárd forint folyt be ilyen módon – írja a lap, hozzátéve, ha összeadjuk a CÖF, a Megafon, az Aktuális Média, illetve a Budapest Beszél beazonosíthatatlan eredetű támogatásait az elmúlt évekből, akkor 8,273 milliárd forintot kapunk.

Karácsony Gergely is reagált

Budapest főpolgármestere a Facebook-oldalán reagált a hírre. Szerinte Budapest egy évben ennyi pénzből látja el idősgondozási és hajléktalanellátási feladatait, valamint ennyi pénzből több mint 30 új trolibuszt vásárolhatna a főváros.

Nincs kétségem, ezt a pénzt a kormánypárt juttatja el nekik, és ez a pénz a magyar adófizetők pénze. Aminek lenne helye sok helyen máshol: az egészségügyben, az oktatásban, a kultúrában, ezernyi helyen. De nekik ez a politika, ez a kormányzás, a vég nélküli lejárató kampányok. Ők ilyenek

– írja a bejegyzésben.

Szerinte a hatalmas pénzből jó sokat elköltöttek már rá is, „még akkor is, ha lassan nincs hét, hogy ne lőnék lábon magukat”.

„Gyártanak teljesen kamu Városháza-ügyet; tolják a hazugságot, ha gyomot látnak a városban, ha autók állnak a piros lámpánál, vagy ha kiszállok egy kapubeállónál. Ez csak fokozódni fog a következő hónapokban, az önkormányzati és az EP-kampány idején. Még otrombábbak lesznek, ha ezt egyáltalán még lehet fokozni” – olvasható a posztban.

Szerinte a „közpénzözön luxusából csócsálják a jogszerű adománygyűjtést, most éppen egy olyan anyaggal – amelynek állításait a pénzintézetnek majdnem két éve elküldött dokumentáció is tételesen cáfolja –, amelyben nem elég, hogy az Orbán-kormány rendeletének megfelelő adománygyűjtésre használt láda méretét nem találják el, de még az időgépet is feltalálták”.

Így szerinte nem igazak a pénzgyűjtését ért vádak. Mindenképp érdekesnek tartja, hogy két évvel egy pénztári befizetés után tudják, milyen állapotúak voltak az akkor befizetett bankjegyek.

Ezzel is meg kell majd küzdeni, amikor meg kell védenünk Budapestet, az elveinket és értékeinket. És igen, ezen elvek és értékek alapján úgy helyes, ha a közpénzből fizetett hazug propagandával szemben, amikor eljön az idő, újra azokhoz a polgárokhoz fordulunk majd, akiknek módjuk és lehetőségük van arra, hogy támogassák a szabad Budapest ügyét

– zárta gondolatait.