Borkai Zsolt szülői értekezletet hívott össze: „Ne nézzen hülyének se engem, se a szülőket!”

Közösségi oldalán hívott össze szülői értekezletet Borkai Zsolt szeptember 21-re, a győri Olimpiai Sportpark aulájába, ahol azt ígérte követőinek, fel tudják majd tenni kérdéseiket a városvezetésnek a győri sporttal kapcsolatban.

Kemény adok-kapokba torkollott a sportoló gyerekek szülei előtt folyó vita a Győri Atlétikai Club (GYAC) elnöke, a polgármesteri székért induló Borkai Zsolt és a fideszes alpolgármester, az egyesület elnökségi tagja, Szeles Szabolcs között – derült ki a 24.hu beszámolójából.

Dézsi Csaba Andrást hiába hívták, nem jelent meg

„Káosz van a sport terén Győrben” – fogalmazott Borkai Zsolt, a Győri Atlétikai Club elnöke. Szerinte amióta ő az elnök, hadjárat indult a GYAC ellen a jelenlegi városvezetés részéről. Többek között arról is érdeklődött, mi lesz a finanszírozással és az infrastruktúrával, ugyanis mint mondta, „a bizonytalanság a sport legnagyobb ellensége”. Borkai kritizálta, hogy az ő elnökké választása után, a városvezetés támogatásával létrejött a Rába ETO SE, amely lényegében a GYAC konkurenciája.

Borkai meghívta a szülői értekezletre a város fideszes polgármesterét, Dézsi Csaba Andrást is, aki nem ment el a rendezvényre. „Etikailag jónak látja ezt?” – kérdezte a fenti ügyekről a GYAC elnöke Szeles Szabolcsot, Győr költségvetésért felelős alpolgármesterét, (a GYAC elnökségi tagját) aki Virág-Adorján Andrea polgármesteri főbiztossal együtt képviselte az önkormányzatot.

Szeles első szavaival azt kifogásolta, minek van ott egy üres szék Dézsi Csaba András polgármesternek, és miért tették ki az asztalra a névkártyáját, amikor előre jelezte, hogy nem fog tudni elmenni, és mások fogják az önkormányzat álláspontját előadni.

Szüksége van-e Győrnek két sportklubra?

Borkai viszont továbbra is azt mondta: nem kapott választ arra, miért kellett egy párhuzamos egyesületet létrehozni, amelynek indító sajtótájékoztatóján Dézsi Csaba András polgármester is megjelent.

A közönség sem értett egyet azzal, miért támogat az önkormányzat egy új egyesületet, illetve azt sem értették, mi szükség volt egy új sportegyesület létrehozására. Sokan azt is kifogásolták, hogy egy nemrég alapított egyesület miért kap ugyanannyit, mint egy régóta működő (az előterjesztés szerint a GYAC és a Rába ETO SE egyaránt 35 millió forintot kapna).

Kritikus pont volt az is, hogy amennyiben a GYAC-nak egy másik, hasonló profilú egyesülettel kell osztoznia az Olimpiai Sportparkon, akkor kevesebb edzőterem, illetve pálya fog jutni nekik. Valamint hogy az önkormányzat majd utasítja-e a tulajdonában lévő üzemeltető céget, hogy a GYAC ne kapja meg az eddigi lehetőségeket. Szeles Szabolcs végül azzal hárította el a további kérdéseket, hogy nincs felhatalmazva arra, hogy a Rába ETO SE működését vizsgálja.

„Ne nézze már hülyének a szülőket!”

Szeles ezután azzal vádolta Borkait, hogy politikai vitafórummá alakítja a szülői értekezletet, a GYAC elnöke szerint azonban az a kérdés, működhetnek-e ugyanannyi időben, ugyanannyi pályán.

Ne kamuzzon, alpolgármester úr! Tudja mindenki, kik utasítják az üzemeltető céget, kinek mennyi helyet adhat. Önök a tulajdonosok, mi csak albérlők vagyunk

– mondta Borkai.

Szeles viszont arról beszélt, hogy a GYAC szakosztályainak a száma nőtt az elmúlt években, illetve kiemelt egyesületté váltak. „Ne nézze már hülyének a szülőket!” – válaszolt Borkai.

Mi a helyzet a létesítménytámogatással?

Az alpolgármestert kérdezték a 60 milliós létesítménytámogatásról is, illetve arról, hogy a GYUSE miért nem kapott semmit. (A győri úszóklub 30 millió forintra pályázott, de a polgármesteri előterjesztés egy forintot se adna nekik.) Szeles erre is kitérő választ adott, mondván: ez nem a GYUSE szülői értekezlete.

Nagy Gergely László, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője arra a kérdésre, hogy nyilvános lesz-e, melyik egyesület mennyiért bérli a termeket, elmondta: nem fog különbséget tenni egyesület és egyesület között, mindegyiknek ugyanannyiért adják majd. Arról is biztosította Borkait, hogy amennyi helyett most biztosítanak nekik, annyit a jövőben is fognak.

Szeles Szabolcs alpolgármesternek (aki a fórumon többször is hangsúlyozta, az önkormányzat biztosítani fogja a GYAC működését) Borkai nekiszegezte a kérdést, hogy konkrétan mit és mennyit fognak biztosítani.

Ne nézzen hülyének se engem, se a szülőket!

– ment neki ismét Szelesnek. A győri alpolgármester erre azt válaszolta: az önkormányzat minimum annyit biztosítani fog, amennyit eddig.