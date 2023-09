Antiszemita, faji felsőbbrendűséget hirdető aktivisták miatt tört ki botrány az ELTE-n

Két amerikai fehér nacionalista, Greg Johnson és David Michael Zsutty is részt vettek az ELTE nyári egyetemének, az ELTE Budapest Summer Universitynek a négyhetes programján. A program segít a leendő hallgatóknak magyarul tanulni, de amikor a többi hallgató rájött, hogy a két amerikai fehér nacionalista is részt vesz a rendezvényen, vizsgálatot követeltek az egyetemtől, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattól, valamint elmaradt a záróünnepség is.