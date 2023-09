Az esztergomi robbantó kevés híján megbukott, és minden vállalkozása befuccsolt

Múlt hét szerdán robbanás történt Esztergomban, egy családi háznál. Az épülethez a robbanás előtt a rendőrök is kivonultak intézkedni.

A sikertelen túsztárgyalások következtében a TEK egyik munkatársa életét vesztette, több rendőr, valamint tűzoltó megsérült, közülük négyen súlyosan, heten könnyebben, civil személy nincs köztük. A robbantás után az elkövető is meghalt.

A hősi halált halt rendőr családjának megsegítésére már több mint 500 ezer forint gyűlt össze.

A robbantó már egy évvel ezelőtt megjósolta halálának körülményeit. Civilben masszőr volt, antiszemita összeesküvéselmélet-hívő volt, és előszeretettel terjesztett orosz propagandát.

A nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban érettségizett a férfi, aki múlt héten szerdán szándékosan robbanást idézett elő, amelyben ő és a TEK egyik tagja, Kónya Gábor Lajos is meghalt. A Borsnak a robbantó egyik kollégiumi társa nyilatkozott a férfival kapcsolatban. Mint kiderült, soha nem hitte volna, hogy szándékosan ilyet csinál.

Jól emlékszem rá, hiszen négy éven át szinte állandóan együtt voltunk. A gimnázium katonai kollégiumában együtt töltöttünk négy évet, ezért mindenki mindenkiről mindent tudott

– mondta a lapnak a robbantó egykori iskolatársa. Hozzátette, azért is volt számára megdöbbentő, hogy ilyet tett, mert az iskolában kerülte a bajt, visszahúzódó típus volt.

A katonai kollégiumban – mint azt a férfi mondta – nagy hangsúlyt fektettek a figyelemre. Elmondása szerint társa akkor még minden szabályt betartott. A robbantó családi helyzetét azonban nem ismerte, a szüleivel sem találkozott soha, ugyanis messze laktak egymástól.

Volt, hogy kis híján megbukott egy-két tantárgyból, aztán a következő évben közepes eredményt sikerült elérnie. Senki sem jósolt neki fényes jövőt

– mondta a Borsnak a férfi, aki szerint ettől függetlenül nagyon élvezte a diákéveket.

A tanulmányait befejezve azonban nem találta a helyét. Több vállalkozása is becsődölt, panzióval, játszóházzal és masszázsszalonnal is próbálkozott. Metróvezetőként is dolgozott, de – ahogy egy osztálytalálkozón kiderült – azt sem élvezte, mert folyamatosak voltak a konfliktusok a főnökével, később pedig el is bocsátották.

A férfi édesapja öngyilkos lett, édesanyja meghalt. Sokan azt gondolják, ezeknek is köze van ahhoz, hogy így megváltozott a személyisége.